Juanpa Zurita, el primer influencer con su figura de cera

WE HAVE A WAX FIGURE 😱🤯 WELCOME TO THE REVOLUTION TENEMOS UNA FIGURA DE CERA!!! • No lo puedo creer! Después de 1 año de guardar este secreto, por fin esta aquí! Quiero agradecerle al Museo de Cera por haberle dado un lugar a persona como yo, con una carrera diferente. Hoy en día todavía hay industrias que no nos dan ese lugar y esto va a abrir muchas puertas para todos nosotros, es verdaderamente un honor poder compartir un espacio con las demás personalidades que están aquí. Gracias por creer en esta nueva generación y por ser parte de nuestra historia. Bienvenidos a la revolución, qué viva el internet. • Sigamos rompiendo Zuricatas 🚀