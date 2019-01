Alicia Machado: A nadie le permito que me diga nada negativo

Alicia Machado visita Guadalajara con la obra de teatro Divinas, que se presenta este jueves en el Teatro Galerías.

La actriz venezolana encendió las redes sociales con sus opiniones sobre la situación en Venezuela, pero también se revivió el tema de su relación con Luis Miguel.

Acompañada de Patricia Manterola, ambas actrices debutarán en la puesta en escena, junto a Gaby Spanic, Ana Patricia Rojo, Jessica Coch y Ana La Salvia.

“Paty y yo somos amigas de hace muchos años, somos todas conocidas. El mensaje de la obra es esa solidaridad entre las mujeres, de empezar a querernos entre nosotras, a respetarnos, y apoyarnos, ese es el mensaje en Divinas”, dijo Alicia Machado.

“Tanto Alicia como yo somos nuevas, nos estrenamos en Guadalajara. Desde hace 21 años que no hacía teatro. Divinas, es una obra escrita por la venezolana Indira Páez ganadora de tres Emmy", agregó Manterola.

Alicia Machado en las últimas semanas ha estado bajo los reflectores por sus opiniones sobre Venezuela, y aunque no quiso hablar abiertamente del tema, si señaló que ella lee un comentario negativo y bloquea a seguidores.

“Yo estoy muy unida a mi familia. La situación en Venezuela cada vez es más complicada, más difícil, porque todos los días pasa algo. Toda mi familia está en Venezuela, estamos unidos, al pendiente y trato de estar apoyándolos en lo que puedo. Mi catarsis es ser actriz, que bueno que estoy en esta obra”.

La ex Miss Universo agregó: “me encantan las redes sociales, porque no soy un artista que me hice en redes sociales, es un fenómeno nuevo. Los haters significan un 2%. A mi me dicen: 'que ojos tan feos tienes'… bloqueado. A nadie le permito nunca que me diga absolutamente nada. Tengo quien me aconseje, quien me critique, que es mi mamá, mi familia y la gente que me quiere, respeta y valora. Es una herramienta para informar a la gente que me quiere y respeta, es una manera de vender y tan tan. A nadie le permito que me diga nada negativo”.

Divinas tiene programado presentarse en tres ciudades de Venezuela del 14 al 17 de marzo, con Alicia Machado y Lupita Ferrer.

Respecto al tema de Luis Miguel señaló que no hay nada respecto a participar en la serie, pues nadie se ha acercado a proponerle algo.



En Guadalajara

Divinas se presenta este 31 de enero a las 19:00 y 21:00 horas en el Teatro Galerías. Los boletos están 2×1.

