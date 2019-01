Aspecto cadavérico de Céline Dion alarma a sus fans

La cantante Céline Dion sorprendió a todos sus seguidores por su nuevo aspecto. Y es que la intérprete de My Heart Will Go On luce extremadamente delgada.

Recientemente la canadiense de 50 años acudió a la Semana de la Moda de París, donde lució, entre otros looks, un vestido negro con un tajo en la pierna y un gran escote, que hizo que muchos notaran su bajo peso.

Cada vez más delgada y demacrada, la cantante generó preocupación entre sus fanáticos, quienes han expuesto su intranquilidad en varias ocasiones. ¿Por qué mi ídolo está tan delgada y seca?”, “espero que te encuentres bien”, “¿qué te pasó? Estás muy delgada” y “esa delgadez no es sana” son algunos de los comentarios que usuarios de redes sociales han hecho a Céline.













Le valen las críticas