Alfonso Cuarón vuelve a la música de La Revo

La agrupación La Revolución de Emiliano Zapata cumplirá 49 años de trayectoria, el próximo 11 de septiembre. La legendaria banda tapatía arranca el 2019 siendo parte del soundtrack de Roma, la cinta dirigida por Alfonso Cuarón.

Javier Martín del Campo, fundador de la La Revo, compartió con Publimetro, que pareciera que Alfonso Cuarón es fan de la banda, pues no es la primera vez que utiliza uno de sus temas para sus películas.

“Nos contactaron a través de la editora de música, que en este caso fue Warner/Chappell México, algo que no pasó cuando Cuarón puso en Y tu mamá también el tema Nasty sex. Como que le ha gustado la música de La Revo… o no sé [risas]. Me imagino que es fan, eso es a todo dar, porque el hecho de que pongan tu canción en un proyecto así es halagador. Imaginamos que La Revo se le hace representativo de ese tiempo”.



El músico habló de la importancia de formar parte de estas bandas sonoras.

“Ya vi Roma, pero fíjate que no me tocó el pedacito o no lo identifiqué [risas], a diferencia de Y tu mamá también, ahí se oyó claramente. Sabía que iba a estar el tema Canción perdida, porque la editora nos mandó la petición. Eso es importante, porque aparte de que te vas a otras generaciones, te vas a nivel mundial, eso es algo positivo para nosotros”.

En la banda sonora se escuchan canciones que forman parte de la memoria colectiva de México como No tengo dinero de Juan Gabriel, Más bonita que ninguna de Rocío Dúrcal, o Vamos a platicar, de Los Socios del Ritmo.

Entre los artistas presentes en la música de la película también se encuentran Leo Dan, la Orquesta Pérez Prado, el Trío Chicontepec, Javier Bátiz o Lupita D'Alessio, entre otros, y se pone a la venta este 1 de febrero.





Documental

La Revolución de Emiliano Zapata festejará sus 49 años de vida, el próximo 11 de septiembre; así que como preámbulo a sus 50 años estrenarán un documental en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, con la fecha tentativa del 11 de marzo.

“Se estrena un documental en el festival de cine, es un largometraje que está bien hecho por José Leos y Ricardo Sotelo que llevan como cinco años, se les atoró un poco por falta de recursos, pero lo hicieron bien cuidado con entrevistas súper bien hechas; además estoy haciendo el diseño sonoro y la música del documental”, reveló Javier Martín del Campo.

El la película habrá entrevistas con varios músico, como le explicó el guitarrista de La Revo: “Hay entrevistas de toda la gente que ha tenido que ver como Javier Bátiz, creo que viene Saúl de Caifanes, todos los músicos de Guadalajara, en una especie de narrativa con la historia de La Revo”.

La legendaria agrupación ha participado en festivales como Vive Latino y Rock X La Vida, y su meta es estar vigentes en las nuevas generaciones.

“Es mas difícil hoy en día, porque los chavos vienen fuertes y las estrategias de mercadeo han cambiado mucho a como se usaban antes, ahora las redes son vitales, así que hay que renovarse para no morir”.

Proyecto Romance

El líder de La Revolución de Emiliano Zapata trabaja en un nuevo material discográfico.

“Estoy estrenado una nueva producción que está bien sui generis, y que lo estoy haciendo con La Revolución de Emiliano Zapata Romance, que tienen una alineación distinta a la banda de fundadores. Estoy estrenando el tema La Niña, el cual fusiona balada, mariachi y rock, está bien interesante. Voy a subir a plataformas todo el disco pero lanzamos este primer sencillo".

