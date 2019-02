¿Quién es la sexy modelo que 'conquistó' a Enrique Peña Nieto?

Tal parece que el ex presidente, Enrique Peña Nieto sigue causando polémica a pesar de que ya no forma parte del gobierno de México. Y es que en días pasados fue captado en compañía de la modelo mexicana Tania Ruíz Eichelmann en Madrid. Por esta razón, te decimos quién es esta sexy modelo que, se dice, le robó el corazón al ex mandatario.

Tanía Ruíz Eichelmann es originaria de San Luis Postosí y tiene 31 años de edad, 21 años menos que Peña Nieto, quien actualmente tiene 52 años. Además, es empresaria y cuenta con su marca de trajes de baño, así lo dio a conocer la revista TVNotas.

Captan a @EPN en Madrid, España acompañado de la modelo mexicana Tania Ruiz Echeilmann, ex esposa del empresario Bobby Fo

Domínguez pic.twitter.com/l6YKGexxUE — Salvador García Soto (@SGarciaSoto) February 1, 2019

Asimismo, la modelo estuvo casada con el empresario Bobby Domínguez pero actualmente la revista Quién dio a conocer que ella y Peña Nieto han pasado una temporada en Madrid.











