Adam Levine prende las redes al quitarse la camisa en Super Bowl

El show de medio tiempo del Super Bowl es uno de los espectáculos más esperados del evento deportivo. Este año, la banda Maroon 5 fue la elegida para protagonizar el esperado momento. Adam Levine subió al escenario para interpretar icónicos temas de la agrupación como “Sugar”, “Girls like you” y “Moves like Jagger”.

Además, los raperos Travis Scott y Big Boi también tuvieron una breve participación en el concierto. Sin embargo, uno de los momentos preferidos por los fans fue la parte en que Levine decidió quitarse la camisa y presumir su pecho completamente al desnudo

Durante el show, el artista se desprendió de su chaqueta y camisa para quedarse únicamente con el pantalón. En ese momento, causó conmoción entre el público presente, quiendes no dejaron de gritar. Aunque no es la primera vez que hace esto en uno de sus conciertos, siempre que se quita la camisa enciende a los fans. Con esta acción, Adam reafirma por qué es considerado como uno de los artistas más sensuales de la industria musical.

Aunque el show de medio tiempo del Super Bowl LIII era muy esperado, no recibió las mejores críticas. Para muchos de los seguidores este deporte y de la agrupación estadounidense, no se logró el efecto deseado y requerido para un evento de tal magnitud.

Luego que Levine se quitara la camisa, las reacciones no se hicieron esperar y las redes sociales se inundaron de memes y comentarios. Para muchos usuarios, esta fue la mejor parte de todo el show.

