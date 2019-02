Jon Snow revela el final de Game of Thrones y Rose Leslie enfurece

¡El actor Kit Harington quien da vida a Jon Snow reveló el final de Game of Thrones! Por suerte para los seguidores de la serie, solo se lo confesó a un esposa, la actriz Rose Leslie quien anteriormente también participó en la serie con el personaje de Ygritte; sin embargo, lo anterior tuvo consecuencias en su matrimonio.

De acuerdo con Sopitas, Kit Harington fue entrevistado en Kiss FM Breakfast Show en donde confesó que Rose Leslie le dejó de hablar durante tres días por "spoilear" el final de la serie. "No me habló por casi tres días (…) Y ella fue quien me lo había preguntado", confesó el Kit de 32 años de edad.

Kit Harington y Rose Leslie se conocieron durante el rodaje de la serie y se casaron el 23 de junio de 2018.

En la misma entrevista, el actor mencionó que no sabe si estará satisfecho con el final de GoT. "Estoy satisfecho con lo que han hecho, pero no sé si de verdad estaré satisfecho hasta que lo vea", destacó.

Cabe destacar que la última temporada de Game of Thrones se estrenará el próximo 14 de abril por HBO.

