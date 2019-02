Óscar Jiménez interpreta al personaje incómodo en La Guzmán

Óscar Jiménez, ya comenzó su participación en la serie La Guzmán, que muestra parte de la vida de la polémica cantante Alejandra Guzmán.

El actor mexicano compartió con Publimetro cómo fue construir un personaje que no es un villano, pero si está lleno de malicia.

“Rigo es un periodista, que en esencia es una buena persona, pero le toca ser malo, le toca hacer la chamba de molestar a los artistas y en este caso a La Guzmán, porque se dedica a hacerle la vida imposible, de sacarle los trapitos al sol, a paparazziarla, le hace entrevistas con preguntas incómodas y las tiene que poner en jaque.

"Ellos tienen una relación de amor y odio, él entiende que su trabajo es así y tiene que hacer lo mejor posible. A La Guzmán le incomoda muchísimo, el personaje se agarra de eso, se hace famoso, y termina logrando cosas interesantes”, adelantó Óscar.

El también cantante y conductor señaló que durante su carrera ha sido testigo de la conducta de varios reporteros, y eso le ayudó a construir el personaje dentro de la serie.

“En el mundo del periodismo hay muchos así. Hay mucho material de dónde sacar, nos inspiramos en algunos, pero el personaje tiene una esencia propia y se basa en los hechos, en cómo la trata, de cómo hace sacar lo peor y mejor de ella. La verdad yo estuve hace algunos años saliendo de La Academia y me toco una gira con una boy band llamada Tobby y alguno de mis amigos tuvo una situación personal complicada y recuerdo la mirada de los reporteros cuando lanzaban las preguntas con maldad, su sarcasmo, sus gesticulaciones y la forma elaborar de la pregunta, que es difícil para el entrevistado irse por la tangente. En base en esa experiencia fui creando el personaje, que salió muy interesante, que mucha gente se puede conectar con él”.

Presentación de la serie @laguzman no te pierdas a #rigo personaje que disfrute hacer. Lunes 21 de enero a la 21:30 por @ImagenTVMex #blazer @kennethcole pic.twitter.com/tEsRf6VVY5 — Oskar Jiménez (@Oscar_jimenezof) January 18, 2019

Proyectos

Óscar Jiménez también participa como conductor en el programa Corazón Grupero de TV Azteca, y realiza presentaciones con el show MYST.

"Sigo en la conducción del programa musical, en marzo lanzó mis canciones en las plataformas digitales, y e 14 de marzo estrenó la nueva versión de MYST . Este año pinta lleno de nuevos retos, sobre todo de hacer cosas que me muevan, porque si no me empiezo a frustrar. El artista debe hacer cosas nuevas todo el tiempo, eso nos da inspiración".

Adelantó que sigue desarrollando su faceta de empresario en la parte de vinos y creación de eventos.

"Tengo un evento importante el 16 de febrero en Ciudad Guzmán, con una fecha de Yuridia.

En la grabación de @_CorazónGrupero nos vemos este sábado por @Aztecauno pic.twitter.com/PYyhnxNzql — Oskar Jiménez (@Oscar_jimenezof) January 8, 2019

