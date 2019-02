Aracely Arámbula comparte video de su trasero ¡y la critican!

La actriz y cantante Aracely Arámbula dividió opiniones tras compartir en su cuenta de Instagram un video en el muestra su trasero en un sexy traje de baño.

Y aunque muchos de sus seguidores resaltaron su belleza, muchos otros llamaron a su publicación “vulgar”.

En la publicación, la intérprete de 43 años mostró su trasero y agradeció a la animadora y modelo Maripily Rivera por hacerle regalado el traje de baño que luce en el clip.

De inmediato, los usuarios de Internet reaccionaron:

"Creo que una dama no necesita desnudarse para que todo el mundo la admiré, que la admiren por ser fina, elegante, educada. Pero parece que esta tipa no aprendió nada de esos modales. Creo que Luis Miguel perdió el tiempo tratando de pulir la piedra, ya no sabe ni qué hacer para llamar de nuevo la atención", “Yo soy fan de esta señora, pero desde mi punto de vista me desilusionó. Creo que una mujer tan bonita no tendría por qué enseñar la cola así. Solo se expone a que le falten al respeto, bueno, a lo mejor eso es lo que quiere. Ahora sólo me gusta su cara, espero no sea de plástico”, fueron algunos de los comentarios que le hicieron.











