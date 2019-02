Cartelera con los estrenos de películas en este fin de semana

Thriller. Cuenta la historia de seis extraños que se encontraron en circunstancias fuera de su control y deben de usar su inteligencia para encontrar las pistas o morir.

Una de las últimas tendencias de entretenimiento son los cuartos de escape, por lo que sólo era cuestión de tiempo para que se volviera una película de terror, es la nueva propuesta de Sony.

Como cuando tu mamá entra a tu cuarto y se da cuenta que no lo has limpiado. No te pierdas #EscapeRoom #SinSalida muy pronto en tu cine favorito. pic.twitter.com/fbcHZy3UHt

— Sony Pictures Latam (@SPE_LatinAM) January 30, 2019