'Necesito una refrescada': Adrián Uribe

Adrián Uribe recordó los momentos críticos de salud en 2018, y con un largo suspiro también reflexionó sobre la vida, que le dio una segunda oportunidad. El actor mexicano quiere recuperar su fuerza corporal, pero también quiere explorar nuevos terrenos en su profesión.

“Mis orígenes son en el teatro, pero -a veces- con la televisión como que todo se vuelve una rutina o monotonía, y aprendes a revalorar donde estás parado. Fue un año complicado, un año que marcó mucho en mi vida, al tal punto que no sabía si iba a cargar los peregrinos la final del año.

"Fue un año de mucho aprendizaje, lo veo como que Diosito me mandó llamar para decirme: 'vengase pa' acá, vamos a platicar… tampoco se crea tanto, tampoco es tan importante, eres un ser humano y eres inmortal'. Son momentos que te sacuden y te hacen revalorar todo lo que tienes. Para mi fue, dentro de los fuerte y difícil, algo que me dio una lección”.

Agregó, “me encantaría una película, una historia diferente y una serie con un personaje distinto a lo que he hecho en los últimos años, eso me daría una carga de adrenalina, serotonina y todas las sustancias para sentir… que ya lo siento, y no es que no lo sienta, pero sería eso que me hace falta".

Adrián Uribe reveló que ya se encuentra bien de salud, sólo le falta aumentar su masa corporal porque perdió mucho peso el año pasado.

“Mi salud actoral está mejor que la mía [risas]… ¡no te creas! Ahorita ya están muy bien las dos. Por ahora está bien, pero necesito darme una refrescada, a lo mejor hacerme un check- up, porque necesito hacer cosas diferentes y una vez haciéndolas me sienta mucho mejor”.

Gracias Dios por permitirme recibir este Año Nuevo con salud.

Gracias 2018 por enseñarme que hasta en los momentos más difíciles siempre hay algo que aprender y transformar.

Gracias Dios porque cuando más miedo tuve me tomaste de tu mano. 🙏 pic.twitter.com/4b2FCwWZxi — AdrianUribe (@AdrianUribe) January 3, 2019

El Vítor y Nacaranda

El comediante tendrá en este año una gira extensa con En Pareja Dos junto a Consuelo Duval por Estados Unidos y México; además recién terminó de grabar la cuarta y quinta temporada de Nosotros los guapos.

“Se siente hermoso y un profundo agradecimiento, que dos personajes icónicos de nuestra carrera, como El Vítor y Nacaranda sigan teniendo tanto impacto, y esa nostalgia de hace 20 años cuando el programa comenzó, porque la gente los sigue arropando. Estamos tan agradecidos de tener dos personajes que entraron al corazón de tanta gente. Gracias al Vítor compré mi casa, mi coche [risas], es un personaje que me ha dado mucho en todos los aspectos [risas]”.

Con los pies en la tierra

Adrián Uribe señaló que ya superó la etapa de deslumbrarse por la fama.

“Estoy en el mejor momento de mi vida, en mi carreras y como ser humano. Tengo otra forma de percibir las cosas y el éxito, ya pasé por el mareo que te deslumbras, que te siente superior y todas esas cosas. Te das cuenta que la fama es efímera y se va, lo que se queda, es estar en el gusto del público”.

En Guadalajara

9 de febrero llegará En Pareja Dos a las 18:30 y 21:00 horas en el Teatro Galerías. Boletos 400, 500, 650 y 750 pesos.



Publicidad



TE RECOMENDAMOS: