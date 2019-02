Ozzy Osbourne es hospitalizado en California debido a una gripa

Ozzy Osbourne fue internado en el Hospital Keck, de la University of Southern California. Su esposa, Sharon dio los detalles a través de su cuenta de Twitter.

“Como algunos de ustedes habrán oído, Ozzy fue ingresado en el hospital debido a algunas complicaciones de la gripe. Sus médicos creen que esta es la mejor manera de llevarlo a un camino más rápido para la recuperación. Gracias a todos por su preocupación y amor”, escribió.

As some of you may have heard, Ozzy was admitted to hospital following some complications from the flu. His doctors feel this is the best way to get him on a quicker road to recovery. Thanks to everyone for their concern and love.

— Sharon Osbourne (@MrsSOsbourne) February 6, 2019