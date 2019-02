Andrea Legarreta causa furor al enseñar glúteo en pleno programa

En los últimos días Andrea Legarreta ha causado polémica por sus declaraciones sobre su vida en la sección "A corazón abierto" del programa "Hoy", pues ha revelado secretos de su infancia y hasta de su relación con sus compañeros. Pero en esta ocasión, la conductora sorprendió al mostrar de más en pleno programa.

También puedes ver:







Publicidad







Y es que por medio de su cuenta de Instagram, la conductora de 47 años de edad publicó una fotografía en la que presume su blusa asimétrica en la que mostró de más, pues se ve parte de su glúteo.

Por esta razón, diversos usuarios de redes sociales le escribieron halagos pero otros más la criticaron.

"Eres una mujer guapa no deberías mostrar de más para que se fijen en ti no les des mal ejemplo a tus hijas". "Tu no mas sirves para enseñar las piernas ponte las pilas y cuando des un comentario de algo lo des con sabiduría". "Hermosa que linda sonrisa y preciosas piernas", fueron algunos de los comentarios que recibió Andrea Legarreta.

También puedes ver: