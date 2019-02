Mario Bautista incursiona en el doblaje con el filme 'Ugly dolls'

View this post on Instagram

Siempre he creído que salir de la zona de confort es algo importante que todos tenemos que constantemente hacer para seguir creciendo y aprendiendo más, estoy muy feliz de decirles que haré mi primer doblaje, seré la voz de Lou en la película de •Ugly Dolls• que se estrena en Mayo de este año !!! 😳 • Están listos para escuchar mi primer doblaje en una película animada? Estoy muy emocionado!!! 👽 • Emocionado por todos los proyectos que les estoy preparando y la manera en la que está empezando este año que va a ser tan mágico ✨