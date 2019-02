Estrella Araiza dará continuidad al FICG

El Festival de Cine en Guadalajara (FICG), ya tiene nueva directora. Su nombre es Estrella Araiza. Ella se desempañaba como directora del Festival Internacional de Cine en Guadalajara en Los Ángeles, California, así como también estuvo a cargo de la dirección de la Industria y Mercado del FICG, pero ahora está al frente del FICG.

Ante la salida de Iván Trujillo, quien asumió el cargo como nuevo director de TV UNAM, Estrella Araiza tomó las riendas de uno de los festivales más importantes en el país.

“Llegar fue gracias a todo el trabajo que hizo Iván (Trujillo). Trabajé muy de cerca con Iván, y él ha sido un gran maestro con respecto a todos los aspectos del festival que yo no tenía contemplados. Empecé en el festival haciendo el servicio social y conozco desde la parte de muy abajo. El festival tiene un corazón que late por si solo y por eso estoy tan feliz que pueda seguir en este proyecto”, señaló Estrella Araiza.

Agregó, “obviamente es una cosa que yo había pensado en algún momento, pero de la mano de Iván, siempre quise que él estuviera porque trabajaba muy bien con él. No tenía prisa porque se diera este año o cuando fuera, por lo que decía: 'si me toca bien, y si no me toca, también está bien'”.

La especialista en cine mexicano, ha estado involucrada en distintas áreas de la cadena productiva enfocada principalmente en ventas, distribución y adquisiciones internacionales, pero recordó que su trayectoria el festival de Guadalajara siempre ha estado presente.

“Después de hacer el servicio social en el festival, me volví a integrar en la edición 20 ó 21. Estuve en la parte comercial y distribución de cine, pero ya era usuaria del festival. Yo estaba ligada al encuentro de producción y del mercado que eran los únicos dos programas en ese tiempo. Yo no trabajaba en el festival, sino que en el festival fui una usuaria durante muchos años, antes de que entrara a trabajar”.





Para la nueva directora, una de las partes más importantes es darle continuidad para que se mantenga en la mira internacional.

“Como tapatía me daba mucho orgullo, porque cuando yo no trabaja en el festival veía a mis amigos y podía presumirles el festival y a Guadalajara. Eso es lo que más me gusta de lo que genera el festival, el foco internacional se pone en la ciudad, y eso lo voy a enaltecer un poco más”.

Estrella Araiza adelantó que será hasta la edición de 2020, cuando incorpore alguna de sus ideas.

“Para esta edición de festival está todo terminado y cerrado, no hay muchos cambios, así que no hay una mayor diferencia. Nosotros desde la parte de industria, logramos que se abriera una convocatoria para las series de televisión, que es un espacio muy necesario para el mercado internacional. Si tengo planteamientos e ideas, que si quiero implementar en el festival, pero a partir del 16 de marzo, ya que se acabe la edición de este año”.

Secciones y celebridades

Estrella Araiza compartió que el festival tendrá secciones muy interesantes, y se están invitando a famosos para complacer al público tapatío.

“La sección de animación es una de las más poderosas; en general, el festival va ser una gran fiesta y te puedo adelantar que este año no es la gran excepción. Es una labor de todo el año el traer personas famosas, porque yo sé que las estrellas son muy importantes para el festival y hacemos un esfuerzo para que puedan venir”.

Estoy rebasada por todos sus mensajes de cariño y de ánimo. Muchas gracias a todos, mucho amor y nos vemos en Marzo! — Estrella Araiza (@estrellablue) January 20, 2019

En sus palabras

“El festival tiene un corazón que late por si solo”.

¿Cuándo será el FICG 34?

Del 8 al 15 de marzo se realizará la edición 34 del Festival Internacional en Guadalajara.

El #FICG34, a realizarse del 8 al 15 de marzo, se complace en anunciar los primeros títulos seleccionados para la Competencia Oficial. En las secciones Premio Internacional Rigo Mora de Cortometraje de Animación, y Premio Internacional de Largometraje de Animación. pic.twitter.com/A2Q7ksBuJg — FICG Oficial (@FICGoficial) January 15, 2019

