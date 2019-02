Grammy Awards 2019: Así se vive la alfombre roja

Los se llevarán a cabo este 10 de febrero en el Staples Center de Los Ángeles, Estados Unidos donde diversos artistas se darán cinta para celebrar lo mejor de la música en el último año.

Entre los nominados para esta edición como Mejor álbum del año se encuentran Cardi B, Drake, H. E. R., Post Malone, entre otros.

Mientras que como Mejor grabación del año se encuentran "I like it" de Cardi B, Bad Bunny y J Balvin; "The Joke" de Brandi Carlile; "God´s Plan" de Drake; "Shallow" de Lady Gaga y Bradley Cooper, entre otras.

Y así se ha vivido la alfombra roja hasta el momento: