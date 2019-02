Avril Lavigne alza la voz en su nuevo disco

La ocho veces nominada al Grammy, Avril Lavigne recién estrenó su nuevo sencillo Dumb blonde, en el cual cuenta con la participación de Nicki Minaj, a través de BMG Records.

La canción, que ya está disponible en todas las plataformas, es un adelanto de su nuevo álbum, que verá la luz este viernes 15 de febrero.

Después de revelar un fragmento de la canción en Twitter, la semana pasada, Lavigne dio a conocer la canción y la describe como un recordatorio: nunca dejar que alguien te critique por ser quien eres. Levantarte. Pelear. Se tú.

Esta semana la intérprete tendrá actuaciones en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, hoy 13 de febrero, Good Morning America, el viernes 15 de febrero y LIVE! With Kelly and Ryan, el lunes 18 de febrero.





Publicidad





Dumb blonde da un nuevo vistazo al álbum de la canadiense, después del primer single, Head above water, un himno auto escrito sobre cómo superar su batalla con la enfermedad de lyme y que hasta el momento cuenta con 165 millones de reproducciones; a ese tema siguió Tell me it’s over, canción sobre cómo dejar una relación dañina.

Ambos sencillos fueron bien recibidos por fans y críticos. La revista Vogue Magazine describió Head above water como una impresionante balada que documenta la culminación de la pelea de Lavigne contra la enfermedad de Lyme; de Tell me it’s over TIME Magazine publicó: nunca había sonado tan fuerte y tan confiada.

El video de Dumb blonde, a días de su lanzamiento, ya rebasa el millón de visualizaciones en YouTube.

I’m so excited that I can finally share with you, that my new album will be released on February 15, 2019. You can pre-order #HeadAboveWater⁠ ⁠ here: https://t.co/9Lbq3DKilQ 🖤 pic.twitter.com/nPDbVbHoud — Avril Lavigne (@AvrilLavigne) December 13, 2018

Fundación

La Fundación Avril Lavigne apoya a las personas con enfermedad de Lyme, enfermedades graves y discapacidades.

A través de programas y subvenciones, proporcionamos fondos, educación y estímulo para que nuestros beneficiarios sigan sus sueños, sin importar sus circunstancias.

TE RECOMENDAMOS: