Mauricio Islas está listo para Sacar la casta

Mauricio Islas, es un hombre inquieto, y eso lo lleva a explorar nuevos caminos en su carrera, más allá de la actuación. Uno de los proyectos que le generan mayor emoción, es su libro titulado Saca la casta, que espera salga este año.

“Voy a empezar a grabar una serie en México; además estoy con lo de mi libro, que este año espero pueda ver la luz, porque el año pasado tuvimos mucho trabajo. Saca la casta, es un proyecto personal muy importante, en el que cuento mi historia de vida, mis experiencias y lo que me ha tocado vivir desde chavito. Es una manera de contar mis historias, y las cosas que a mi me funcionaron para salir adelante, en momentos difíciles”, compartió Mauricio Islas durante su visita a Guadalajara.

Mientras prepara el lanzamiento oficial de su agencia de relaciones públicas, el próximo 19 de febrero, el actor reveló que padece un poco de locura para sobrevivir en esta profesión.

“A veces, me mandaría al manicomio, porque me digo: '¡estás loco! Creo que en mi trabajo como actor, hay que estar un poco locos por la vida [risas]”.

Mauricio Islas sigue en cartelera con la obra Dos Más Dos junto a Adal Ramones, Mónica Dionne y Sabine Moussier.

“Llevamos un año dos meses en cartelera, es algo muy raro que suceda con una obra de teatro en México, es una bendición estar en una obra con tanto éxito. Es la tercera vez que estamos en Guadalajara y muy contentos, porque la gente nos ha recibido muy bien, ahora nos toca estar por acá y el 14 de febrero, así que vamos a festejar el amor y la amistad con los tapatíos. La obra es muy entretenida, divertida, y el público no para de reír; también nosotros la gozamos”.

El actor mexicano explicó que suele ser muy cursi, y más en el mes del amor y la amistad.

“Estas fechas me vuelvo más cursi, y más porque sino me regañan en mi casa. Esta vez me toca trabajar en ese día, pero mi pareja lo entiende, porque sabe cuanto amo mi trabajo".



Publicidad



Labor social

Mauricio Islas participa desde hace año en Apadrina un trasplante.

"Nos hemos dado cuenta que últimamente, la gente no está bien informado con respecto a los trasplantes de órganos. Hay muchos mitos alrededor de eso, y muchos mal captados. Es una labor difícil porque tiene que ver con ideologías, pero hay leyes y reformas que han vuelto más complicado el trabajo para las asociaciones civiles. Fuimos al Senado a pedir ayuda para que cambien las reformas, para que sea más fácil que la gente pueda donar dinero, estamos hablando de salvar vidas".

En Guadalajara

Dos Más Dos estará el 14 de febrero a las 19:00 y 21:15 horas en el Teatro Galerías.

TE RECOMENDAMOS: