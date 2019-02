Anuncian las cintas en competencia del FICG 34

Todo está listo para la edición número 34 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, que se llevará a cabo del 8 al 15 de marzo.

El próximo 26 de febrero se realizará la presentación oficial del programa, ante los medios de comunicación.

El festival anunció la lista completa de películas que forman parte de la competencia oficial. Los filmes seleccionados son principalmente originarios de México, América Latina, el Caribe, España y Portugal.

La mayoría de estas películas son estrenos mundiales y compiten por los palmares de nuestro encuentro fílmico, a desarrollarse en Guadalajara.

Además, este año se abre un espacio en la competencia para los largometrajes de animación, a iniciativa del cineasta tapatío Guillermo del Toro, y el Premio Rigo

Mora de Cortometraje de animación lanza su convocatoria de forma internacional.

Secciones oficiales en competencia (Premio Mezcal)

Largometrajes de Ficción:

At'Anii' de Antonino Isordia Llamazares.

El complot mongol de Sebastián del Amo.

Detrás de la montaña de David R. Romay.

La ira o el Seol de Juan Mora Catlett.

Marioneta de Álvaro Curiel de Icaza.

Souvenir de Armond Cohen.

Largometrajes Documental:

45 días en Jarbar de César Arechiga.

Chèche Lavi de Samuel Ellison (México, Estados Unidos).

Familia de medianoche de Luke Lorentzen (México, Estados Unidos).

Oblatos, el vuelo que surcó la noche de Acelo Ruíz Villanueva.

El poder en la mirada de José Ramón Mikelajuaregui.

Poetas del cielo de Emilio Maillé (México, Brasil, Francia).

Largometraje Iberoamericano de Ficción

Carmen y Lola de Arantxa Echevarría (España).

Divino amor de Gabriel Mascaro (Brasil, Uruguay, Dinamarca, Noruega, Chile).

El gran circo místico de Carlos Diegues (Brasil, Portugal, Francia).

Infección de Flavio Pedota (Venezuela, México).

La mala noche de Gabriela Calvache (Ecuador, México).

Miriam miente de Natalia Cabral y Oriol Estrada (República Dominicana, España).

Muralla de Gory Patiño (Bolivia).

Nido de mantis de Arturo Sotto (Cuba, México, República Dominicana).

Perro bomba de Juan Cáceres (Chile).

Petra de Jaime Rosales (España).

Rojo de Benjamín Naishtat (Argentina).

The Sharks de Lucía Garibaldi (Uruguay, Argentina, España).

Sueño Florianópolis de Ana Katz (Argentina, Brasil, Francia).

Temblores de Jayro Bustamante (Guatemala, Francia, Luxemburgo).

Tristeza e Alegria na Vida das Girafas de Tiago Guedes (Portugal).

L'uomo che comprò la luna de Paolo Zucca (Argentina, Italia, Albania).

Largometraje Iberoamericano Documental

Apuntes para una película de atracos de León Siminiani (España).

La asfixia de Ana Bustamante (Guatemala).

Caballerango de Juan Pablo González (México).

Cinema Morocco de Ricardo Calil (Brasil).

Contrapelota de Diego Crespo (Argentina).

Cuando cierro los ojos de Sergio Blanco y Michelle Ibaven (México).

El cuarto reino de Alex Lora Cercos y Adán Aliaga (España).

Disparos de Elpida Nikou y Rodrigo Hernández Tejero (México).

Flow de Nicolás Molina (Chile).

Havana, From on High de Pedro Ruiz (Venezuela, Canadá).

Ni distintos, ni diferentes: Campeones de Álvaro Longoria (España).

El pueblo soy yo. Venezuela en populismo de Carlos Oteyza (México).

Primas de Laura Bari (Argentina, Canadá).

Los reyes de Bettina Perut e Iván Osnovikoff (Chile, Alemania).

Vida a bordo de Emiliano Mazza De Luca (Uruguay).

Zaniki de Gabriel Velázquez (España).

Cortometraje Iberoamericano:

3 Years Later de Marco Amaral (Portugal).

La abuela del año de Olivia Luengas (México).

Aicha de Vinko Tomicic (Bolivia, Argentina, Chile).

Atarraya de Esteban García Garzón (Colombia).

Ausencia de Andrés Tudela (Colombia).

Ausente de William Aguilar (Honduras).

Background de Toni Bestard (España).

Bodas de Oro de Lorenzo Tocco (Uruguay, Chile).

Cartas de la infancia de José Magro (Portugal).

Cerdita de Carlota Pereda (España).

Emperador de Roberto Ramírez (México).

Eu sou o Super-Homem de Rodrigo Batista (Brasil).

Harina de Joanna Nelson (Venezuela).

La herencia del viento de Alejandra Retana, César Camacho y César Hernández (México).

Hierba mala de Carlos Trujano (México).

Historia de una aurora y dos ocasos de Acelo Ruíz Villanueva (México).

Hogar de Gerardo Minutti (Uruguay).

Hoissuru de Armand Rovira (España).

Ipdentical de Marco Huertas (España).

Jezebel’s Spring Rolls de Joan-Pol Argenter (España).

Juan de las brujas de Andrew Houchens (México, Estados Unidos).

Kyoko de Marcos Cabotá y Joan Bover (España).

Lazareto de Gustavo Hernández de Anda (México).

Lo siento mi amor de Eduardo Casanova (España).

Merchi de Salvador García (Colombia).

Noctámbulos de Arturo Baltazar (México).

Pesca de sirenas de Cristal Castillo (México).

Piter de Rossana Castillo (Chile).

Playa Gaviotas de Eduardo Esquivel (México).

Qué verán los dragones en chicas como yo de Gerard Mates (México).

Se construyen sueños de Ofelia Medina (México).

Severino de Gastón Calivari (Argentina).

Sin regresos de Karla Badillo (México).

Tomorrow Island de Gwenn Joyaux (Portugal, Reino Unido, Estonia).

Una cabrita sin cuernos de Sebastián Dietsch (Argentina).

Una canción para María de Omar Deneb Juárez (México).

Uno de Javier Marco (España).

Victoria de William Reyes (Honduras).

La virgen negra de Juan Pablo Caballero (Colombia).

Premio Internacional de Largometraje de Animación

Another Day of Life de Raúl De la Fuente y Damian Nenow (Polonia, España, Bélgica, Alemania, Hungría).

Black is Beltza de Fermín Muguruza (España).

Buñuel en el Laberinto de las Tortugas de Salvador Simó (España, Países Bajos).

Captain Morten and the Spider Queen de Kaspar Jancis (Estonia, Irlanda, Bélgica, Reino Unido).

Día de muertos de Carlos Gutiérrez (México).

Funan de Denis Do (Francia, Bélgica, Luxemburgo).

Mirai de Mamoru Hosoda (Japón).

Tito y los pájaros de Gabriel Bitar, André Catoto y Gustavo Steinberg (Brasil).

The Tower de Mats Grorud (Noruega, Francia, Suecia).

Premio Internacional Rigo Mora de Cortometraje de Animación

IV. Impermanencia de Andrea Robles Jiménez (México).

Agouro de David Doutel y Vasco Sá (Portugal, Francia).

Am I a Wolf? de Amir Houshang Moein (Irán).

La Bague au Doigt de Gerlando Infuso (Bélgica).

Bavure de Sansone Donato (Francia).

Carlotta's Face de Valentin Riedl y Frédéric Schuld (Alemania).

Entre sombras de Mónica Santos y Alice Guimarães (Portugal, Francia).

Guaxuma de Nara Normande (Brasil, Francia).

Monster's Playground de Darcy Prendergast y Seamus Spilsbury (Australia).

Muedra de César Díaz Meléndez (España).

My Little Goat de Tomoki Misato (Japón).

O rapaz e a coruja de Mário Gajo de Carvalho (Portugal).

Objetos de desecho de Luis Renteria (México, España).

Riviera de Jonas Schloesing (Francia).

Soy una tumba de Khris Cembe (Francia).

El tigre sin rayas de Raúl "Robin" Morales (Francia, Suiza).

Who Are You? de Julio Pot (Chile).

Y así aparecieron los ríos de Miguel Araoz Cartagena (Perú).

