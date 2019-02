Netflix confirma segunda parte de El stand de los besos

Joey King no es nueva en el cine, su carrera comenzó en la televisión en 2006. Con 18 años de edad, la actriz estadounidense tiene más de 50 proyectos en la pantalla grande y chica.

A pesar de su larga trayectoria, ha sido la cinta El stand de los besos (The kissing booth), le dio una proyección mundial, y se volvió una tendencia entre los jóvenes. La cinta fue estrenada en 2018 y fue distribuida por Netflix. Convirtió a los protagonistas Joey King y Jacob Elordi, como la nueva pareja de las comedias románticas.

El largometraje basado en la novela de Beth Reekle, quien la escribió a los 15 años, se convirtió en una sensación internacional al acumular más de 19 millones de lecturas.

What’s up y’all!!!!? Valentine’s Day. #singleasapringle? Binge watch some romantic movies? Throw the kissing booth in2 the rotation. #💋✌🏼

— Joel Courtney (@Joel_Courtney) February 14, 2019