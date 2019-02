Betty está de regreso en este nuevo avance de Toy Story 4

El personaje de Betty tendrá una gran importancia en la nueva entrega de la saga y así lo reafirma este nuevo avance, que muestra a la muñeca de porcelana comandando una misión de rescate.

El clip fue presentado de manera exclusiva en el programa Good Morning América y poco después fue compartido en twitter.

El video permite ver a RC (el auto de control remoto) atrapado en el fango y la lluvia, mientras Betty traza un plan para rescatar a su compañero.

We're giving you an EXCLUSIVE look at the newest @toystory movie! So excited to go to infinity and beyond! #ToyStory4 pic.twitter.com/lA2GEgc21y

