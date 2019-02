Angie Taddei pugna por contenidos auténticos en la TV

Alejandra Azcárate, Carla Medina, Lía Ferré y Angie Taddei son las cuatro latinoamericanas que protagonizan Star Power del canal E! , que celebra lo mejor de la cultura pop. La campaña será develada para toda Latinoamérica durante la transmisión que realizará E! en vivo desde la alfombra roja de la edición 91 del Óscar este próximo 24 de febrero.

Angie Taddei celebra casi tres años como conductora del canal, y en entrevista habló sobre la manera de hacer televisión hoy en día.

“Estoy feliz, que después de tres temporadas de Cámbiame el look, me inviten a participar dentro de este lanzamiento de la campaña con tres mujeres súper poderosas, grandes conductoras de televisión y cuatro programas muy lindos que hablan mucho más allá de moda y amor. Estamos contentas de participar en esta gran campaña, que se estará lanzando justamente en la alfombra roja de los premios Óscar”.

La campaña fue filmada en su totalidad en la Ciudad de México, y al cuestionarle sobre qué tanto habrá en contenidos incluyentes, e información sin tanto “maquillaje”, respondió: “Es justamente lo que caracteriza a E!, el seguir comunicando y entreteniendo de una forma muy ligera, pero honesta, auténtica y siempre con la verdad en la mano. En mi tercera temporada de Cámbiame el look tuvimos a invitadas transgénero y hablamos de cómo era salir del clóset; lo importante, es seguir hablando de cosas que sean puntos de lanza. Busco la autenticidad, que nos nos engañen en la televisión, para no dar una idea errónea de que todo es perfección y color de rosa, eso no es cierto”.

La cantante quiere seguir explorando el mundo de la conducción.

“Me siento feliz. Siempre me a gustado la televisión, y en el canal me siento en casa, protegida y arropada. Me han dejado ser quien soy; además, me descubrí como la conductora que ni yo sabía que era [risas]. Tengo ganas de hacer entretenimiento puro, buena onda con mucho estilo”.

Entre la televisión y la música

Angie Taddei, de 37 años, ya va por la cuarta temporada de Cámbiame el look; además, sigue con la gira en los 90's Pop Tour.

“La familia es una de las cosas más importantes en mi vida y un trabajo que se ajuste a mis necesidades. Recién estrenamos la nueva gira del 90's Pop Tour, y seguramente daremos una vuelta por Centroamérica y Estados Unidos. Me gustaría explorar un talk show, algo que entretenga a la gente, pero que los haga pensar, sin dejar de ser positivo y que haga sonreír”.

En sus palabras

“Me siento honrada de estar con ellas, porque tienen este mismo enfoque de lo que es el entretenimiento de hoy en día para la mujer”.

Proyectos individuales

Angie Taddei: Cámbiame el look lleva tres temporadas consecutivas y va por la cuarta. Los programas se pasan los jueves a las 20:00 horas.

Lía Ferré: Estrenará el programa Mi mitad + hot, el próximo 24 de febrero.

Alejandra Azcárate. ¿Hay que ver para Querer?, se pasa los lunes alas 22:00 horas.

