Novia de Sergio Goyri da la cara y dice: No fue con mala intención

Tras haber exhibido al famoso actor Sergio Goyri insultar a la actriz Yalitza Aparicio y llamarla “pinche india”, Lupita Arreola, novia del protagonista de telenovelas, dio sus primeras declaraciones sobre el escándalo.

La empresaria, quien grabó el clip durante una reunión entre amigos el pasado 14 de febrero en el que Goyri habló de la actuación de Aparicio en la película Roma, dijo que lo que dijo el actor no fue con alguna mala intención.

"Fue algo con ninguna mala intención, ni con mala fe, ni dolo, ni nada, estábamos en un convivio con amigos, siempre hago mis en vivos, los videos y todo, y simplemente fue lo que pasó", dijo .

Después de todo lo sucedido con dicho video, Arreola expresó que el video no fue grabado con la intención de afectar la imagen de su prometido, ya que le gusta compartir los momentos que pasa junto al actor y con sus amigos.

"En ese momento Sergio estaba opinando, pero no solo de esa película, y bueno era la opinión de él, pero no lo hizo con ninguna mala intención, ni con dolo, ni nada, o sea, merece todos nuestros respetos el personaje. Yo le pido una disculpa a todo mundo sobretodo a Sergio que lo amo, porque fue sin querer, yo no lo traiciono", finalizó.

Las disculpas

Horas después de haberse difundido el video de la reunión de Sergio Goyri con varios amigos y en el que se ve al actor ofender a la protagonista de la cinta de Alfonso Cuarón, el histrión compartió otro clip en sus redes sociales en el que se disculpa por lo dicho.

“Le pido una gran disculpa a Yalitza, que se merece eso y mucho más”, comentó el actor.

Goyri también reiteró sus disculpas a todos los que se sintieron ofendidos por sus comentarios y se dijo avergonzado por todo lo dicho.

