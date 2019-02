Isaac Hernández debutará en el cine y en una cancha de futbol

Encontrar un espacio en la agenda de Isaac Hernández no es fácil, por la gran actividad que tiene para este 2019.

El bailarín mexicano mantiene su buen paso en el mundo de la danza; por ejemplo, el próximo 4 de marzo comenzará el rodaje de una película en Jalisco.

Distinguido por el Premio Benois de la danza, se prepara para abrir la temporada en el Teatro Colón con El Quixote de Vladimir Vasiliev.; además vienen presentaciones en Chicago, Luxemburgo y regresa al Bolshoi.

Adelantó, que está trabajando para llevar Despertares y Despertares Impulsa a Guadalajara, pero también reveló que cada que visita su ciudad, no puede evitar saciar el antojo de un buen menudo.

¿Qué proyectos serán importantes este año?

—Estoy por filmar una película, bailo nuevamente en el Bolshoi, abriré la temporada en el Teatro Colon de Argentina con El Quixote bajo la dirección de otra leyenda: Vladimir Vasiliev.

Estoy también trabajando en establecer la Federación de Industrias Creativas en México de la mano de la de Inglaterra. Lo último va a ser muy importante, tiene el potencial de cambiar la manera en la que vemos y tratamos al sector creativo y puede crear una plataforma importante para que los proyectos encuentren continuidad.

Has llegado a todos los rincones del mundo, ¿cómo superar tus propias expectativas?

— En algún momento este pensamiento me dio ansiedad. Después me recuerdo lo afortunado que ya he sido y como todo lo que venga es más que un regalo inesperado. Así que soy feliz viviendo, aprendiendo y aprovechando oportunidades que me vienen.

¿Qué representan los reconocimientos para tu carrera?

— Los premios construyen una plataforma para poder ser escuchado. Lo más importante para mí ha sido aprender a trabajar cuando los premios no llegan.

¿Cómo mantienes conectada la mente y el cuerpo con la realidad?

— Es un trabajo constante, las inseguridades están presentes en la vida de todos, como bailarín es mi trabajo y responsabilidad enfrentarme a ellas día a día y requiere de disciplina y trabajo.

Mientras viajas o te preparas para un espectáculo, ¿qué tipo de música te gusta escuchar?

— ¡De todo! Etta James, Ottis Reding, Journey, música mexicana, de todo un poco.

Participarás en la cinta El rey de todo el mundo de Carlos Saura, ¿qué papel harás?

— Empiezo a filmar el 4 de marzo y haré un personaje que me dará la oportunidad de bailar. Además, la oportunidad de trabajar con Carlos Saura es única en la vida, sobre todo porque después de diez años regresa a la ficción.

Lo mejor es que este proyecto me está abriendo las puertas a otros proyectos de cine. Nunca hubiera imaginado vivir esta experiencia en Guadalajara, por lo que me llena de orgullo ver como Jalisco estará presente.

Has tenido algún acercamiento con Andrés Manuel López Obrador para aterrizar temas en cuanto al apoyo de la cultura, las artes y la danza en México.

— Por el momento me he reunido de manera informal con la doctora Lucina Jiménez, nos conocimos cuando dirigió el CENART. He seguido su trabajo social y los diferentes programas, me parece brillante.

También me reuní con el secretario de Cultura de CDMX José Alfonso Suárez y hablamos sobre el proyecto en el que estoy trabajando de la Federación de las Industrias Creativas México.

¿Qué es lo primero que haces cuando llegas a Guadalajara?

— ¡Un menudo! De un lugar que se llama Mañanero, que está por la calle de Javier Mina en Zapopan y tacos de Don Luis (cerca de Plaza Patria).

Plácido en el alma

Isaac Hernández estará varias semanas en Guadalajara, donde filmará la cinta El rey de todo el mundo, pero también participará en el homenaje a Plácido Domingo, en un concierto junto a Alejandro Fernández, Juanes, Andrés Calamaro, Banda MS, entre otros, que se realizará el 3 de marzo en el Estadio 3 de Marzo bajo el nombre Plácido en el alma.

“Estaré bailando con Tamara Rojo y el maestro Plácido (Domingo) dirigirá la orquesta. Bailaré el Pas de Deux de Don Quixote con la bailarina más relevante de nuestra generación. Será mi primera presentación en un estadio de futbol, eso es muy emocionante”.