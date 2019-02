Carla Morrison se 'desenchufa' de la realidad virtual

View this post on Instagram

En un mundo lleno de bullicio por una realidad virtual, sentí la necesidad de extraerme de todo el ruido y enfocarme en el silencio que habito, en momentos verdaderos, en observar, en vivir total y solamente en el presente, para así poder escuchar mi voz interior, por la cual vivo, porque por ahí creo firmemente que es por donde Dios/Universo se comunica con nosotros y aprendo y es la única comunicación y aprobación que necesito y he buscado siempre. Por el momento no tengo en mi celular redes sociales, ni email, ni inbox, ni likes, la vida la estoy viviendo en calma, sin presiones, al 100% en la realidad y disfrutándola. Me rehuso a ser esclava del algoritmo de un sistema que por hechos y anuncios amenaza quitarme “conexión” con mis queridos escuchas, si yo dejo de estar activa en una “realidad” virtual. Yo se que ustedes tienen decisión propia y que nuestra conexión es mas profunda que un click y que tenemos una raíz profunda que nos une, esa magia muy bella, que es la música y confío que cuando este lista para regresar a cantar y crear música, ustedes estarán ahí esperándome y yo ansiosa y lista para darles todo mi amor a través de ella. Deje de grabar historias de mi día a día y de compartir todo lo que vivo y aprendo porque he decidido mejor guardármelo en mi corazón, porque así vivirá en mi historia de vida, en mí, en mi espíritu. Porque? Porque sentí dentro de mi corazón que lo necesitaba, porque me canse de dedicarme a todo en las redes sociales y menos a lo que mas amo y me tiene aquí, que es la música, la poesía, la composición el desafío de poder tocarla y vivirla con mi alma entera. No juzgo a nadie que haga lo contrario, solo estoy hablando desde mi persona y mi momento. Uno usa su tiempo para trabajar para poder comprarse tiempo para vivir y ahora mismo estoy dedicándome a vivir y estoy consiente de que es un regalo y no todos tenemos ese lujo y por eso y mas razones quiero disfrutar al máximo este tiempo bendito, así que no esperen mucho de mi en esta realidad virtual, pero sepan que estoy en paz, que estoy bien, muy lejos de todo, pero eso si, como hace mucho no me sentía, MUY CERCA DE MI. Gracias por este pedazo de arte hermoso @ne.salazar