Yalitza Aparicio revela cómo se filmó la escena sexual de Roma

En la cinta Roma de Alfonso Cuarón hay una escena sexual, la cual es protagonizada por Cleo y Fermín, interpretado por Yalitza Aparicio y José Antonio Guerrero.

En la escena podemos ver a Fermín totalmente desnudo, haciendo artes marciales frente a Cleo, mientras ella sólo sonríe.

Aparicio fue entrevistada en el programa de Montse & Joe, donde fue cuestionada sobre esa escena a lo que la actriz respondió que la escena se rodó en momentos distintos y que ella nunca estuvo presente mientras Guerrero estaba sin ropa. Además, aseguró que le contó esta situación a sus padres para que no se escandalizaran.

"Les juro que lo que pasó ahí yo no vi. Yo no estuve, lo vi hasta en la película. Hay muchas personas que no están involucradas en esto, no sabes los procesos que existen, y sí llegas a pensar así de que 'Ah, lo vio, y estaba ahí', pero yo lo vi en la pantalla", dijo Yalitza.