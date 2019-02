Pablo Alborán tiene en la mira la actuación

Pablo Alborán se define como un hombre muy inquieto, muy diferente a cuando era niño. El cantante español charló con Publimetro desde su estudio en Málaga, España, y confesó qué es lo que guarda en ese espacio, donde suele inspirarse para hacer música.

“¡Drogas no hay [risas]! Mi estudio es muy normal, es pequeño, porque el que tengo en Madrid es más grande. Tengo mis guitarras de siempre, mi equipo, mis instrumentos desde que era chiquitito, como maracas, tambores y todo tipo de instrumentos que no he tirado, ni pienso tirar aunque estén rotos, porque son cosas que me recuerdan de dónde vengo.

"Me encierro en el estudio, me da igual el lugar, porque a veces me llevo el ordenador. Hoy en día el estudio es portátil, no me hace falta mucho para inspirarme, de por si, mi vida es bastante inspiradora”, dijo Pablo Alborán.

El cantautor español reveló que gusta estar alegre, y si tuviera que diagnosticarse un padecimiento, sería “incontinencia musical”.

“Definitivamente tengo incontinencia musical [risas]. Creo que estoy loco por la música, y me considero bastante inquieto y loco, ya no tengo cura [risas]. De hecho, hace poco me preguntaban que si yo de pequeño era igual de inquieto, pero no era muy tranquilo, y a medida que he ido creciendo me he ido volviendo más imparable, inquiero y curioso. Estoy leyendo dos libros a la vez, viendo tres series por Netflix. No soy hiperactivo, pero es verdad que creo poder hacerlo todo, quiero estudiarlo todo e intentarlo todo”.

Pablo Alborán volverá a pisar Latinoamérica en marzo y abril con Prometo Tour.

“La verdad es que estoy feliz y contento, con mucha ilusión porque es la primera vez que hacemos dos giras de un mismo disco, nunca me había pasado ,y eso es gracias al público que lo ha hecho posible. Tengo muchas ganas de volver porque Guadalajara ha sido siempre impresionante conmigo, un público pasional, fiel y entregado”.

El cantante tiene un año con agenda llena, porque después de México viajará a Chile, Uruguay y Argentina; además está por lanzar una colaboración con Maná.

“Estoy preparando otras cosas en el estudio, de hecho estoy grabando cositas que no sé cuándo saldrán, pero estoy sin parar de componer y escribir. A la hora de hacer música yo me siento libre, no tengo un género en particular. Me gusta la balada, la música urbana, el pop y la música folclórica. Es la suerte de poder moverme en esos terrenos. Creo que hay artistas como Rosalía, que de pronto han demostrado que se puede jugar con las raíces”.

El compositor español defiende la honestidad en la industria musical.

“En mi día a día, si creo que soy una persona que apuesta por la sensibilidad, por la gente honesta que te dice la verdad. Me gusta ese tipo de relaciones con la gente, e incluso en mi equipo de trabajo tengo la suerte de tener grandes amigos”.

Adelantó que en sus próximos conciertos habrá una explosión de emociones.

“Nos vamos a encontrar canciones de discos anteriores y todo este nuevo disco Prometo. Vamos a bailar, emocionarnos, recordar, a olvidar, a amar y vamos a intentar emocionar a toda la gente que venga, pero sobre intentar detener el tiempo”.

Actuación

“Estoy con la mente puesta en la actuación, en el cine y las series. Me apetece probar ese camino y estoy viendo todas las posibilidades de hacer algo nuevo, interesante y diferente, para mostrarle a la gente otras facetas mías, y bueno con ganas que este 2019 se abran puertas diferentes”.

Maná

“Traemos entre manos algo muy bonito y especial. Maná es parte de mis grandes influencias musicales y creo que es la historia de millones de personas. El poder colaborar con ellos es un sueño. Creo que en breve podréis saber de qué se trata, pero te puedo decir que hay video, un pequeño documental y hablamos de sus inicios y de México. Ha sido, no sólo la colaboración, sino estar con ellos, y pasar dos días enteros con ellos, fue muy bonito”.

Londres

“Será mi primera vez en Londres, eso va a ser un reto y un sueño cumplido, porque es algo que yo veía difícil y se va a cumplir. Voy con mucho respeto, porque ya de por si el lugar es un espectáculo, será algo emocionante”, dijo el cantante ante su presentación en el Royal Albert Hall, el próximo 3 de marzo.

Refugio

“Me refugio en la familia y en grandes amigos que me ayudan a recordarme que no pasa nada y quién soy. Tengo la suerte que las cosas que me hacen feliz, son cosas que no cuestan dinero y no son difíciles de conseguir. Por ejemplo hace poco estaba dando un paseo por la playa con mi perro, y ese rato me vale para un mes entero de trabajo, es un ratito para recargar las pilas”.

De gira

Monterrey. 20 de marzo, Auditorio Citibanamex.

Guadalajara. 22 de marzo, Auditorio Telmex.

Toluca. 23 de marzo, Teatro Morelos.

León. 27 de marzo, Poliforum.

Ciudad de México. 29 y 30 de marzo, Auditorio Nacional.