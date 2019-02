Fallece Andy Anderson, exbaterista de The Cure

Después de que se revelará la semana pasada a través de la plataforma de Facebook que el exbaterista de The Cure, Andy Anderson, tuviera cáncer en etapa terminal, este martes se dio a conocer que murió.

La primera persona en dar la noticia fue el miembro fundador de esta banda, ‘Lol’ Tolhurs. Este indicó el agradecimiento de haberlo conocido:

“Andy Anderson era un verdadero caballero y un gran músico con un gran sentido del humor, el cual mantuvo hasta el final, un testamento a su bello espíritu en su último viaje. Fue una bendición haberlo conocido”.

It's with a heavy heart, I have to report the passing of a Cure brother.

Andy Anderson was A true gentleman and a great musician with a wicked sense of humor which he kept until the end, a testament to his beautiful spirit on the last journey. We are blessed to have known him.

— Lol Tolhurst (@LolTolhurst) February 26, 2019