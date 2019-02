Megadeth afina el lanzamiento de su recopilación de aniversario

Megadeth consolida la celebración de su 35 aniversario con el lanzamiento de Warheads on foreheads, una retrospectiva de su carrera en 35 canciones.

La antología se extiende por toda la carrera de estudio de la banda, desde su primer disco Killing is my Business hasta Dystopia, y estará disponible en un paquete especial de tres discos y cuatro LPs.

El nombre del álbum es un término militar estadounidense para apuntar a la eficiencia: se trata de usar la herramienta adecuada para el trabajo y estas pistas se crearon para la máxima destrucción.

Luego de la extensa trayectoria de la banda, Dave Mustaine reflexiona con Publimetro sobre parte del camino recorrido.

“Cuando era joven mucha gente me decía que mejor me dedicara a otra cosa, que no necesitaba clases de música. Me sentí frustrado, porque eso rompió mi corazón y por eso opté por ser un músico autodidacta. La música es la manera de expresarme y es una parte muy importante de mi vida”.

El músico, líder de Megadeth, tiene 57 años y está en plena gira por Estados Unidos y Canadá; además tocará en Latinoamérica en Rock In Rio, en Brasil, el próximo 10 de abril.

“Si cada quien hace su trabajo, las cosas salen bien. Me molesta trabajar con promotores que complican el trabajo de las bandas. Me han tocado malas experiencias y suelo advertirles a mis amigos de trabajar con ciertos promotores. Soy exigente con mi música y así lo soy para trabajar, sobre todo en una gira”.





El músico señaló que ha pasado por varias etapas, pero al fin recobró el sentido y volvió a lo que le gusta.

“Esto es lo que es Megadeth. Debo reconocer que hubo varios periodos en los que la banda sonó a otra cosa y eso se debió a los cambios en la industria de la música; creo que hubo una etapa en la que se olvidó el metal, porque tenías que ser alternativo, pero al final sigo haciendo lo que me gusta”.

Este nuevo material discográfico tiene algo más allá que la música, que es mostrar una madurez como músicos.

“Me gusta estar bien, con una buena condición física. Creo que nunca llegué al extremo de seguir el lema de cualquier músico, ‘sexo, drogas y rock and roll’, lo detuve a tiempo y no tuvo consecuencias. Amo lo que hago y me preocupa dar un buen show. Si escuchas a Megadeth por primera vez, sugiero que comiencen con este disco de aniversario, porque cronológicamente muestra cómo maduró la banda en cada etapa”.

Considerada como una de las cuatro grandes bandas del thrash metal, su influencia ha llegado a varias generaciones.

“Estoy realmente entusiasmado con Warheads on foreheads, porque con todas esas canciones, los innumerables riffs, puedes ir de una canción a otra sin aburrirte”, agregó Dave.

La banda estadounidense mantiene su buen paso por la música, y está dispuesta a demostrar que están en su mejor momento, sobre todo ejecutarán en vivo sus principales canciones, pero con una nueva potencia para mantener contentos a sus fieles seguidores y atraer a un nuevo público.

Megadeth también está por lanzar su primer “Megacruise” en 2019, junto con sus contemporáneos Anthrax, Testament, Corrosion Of Conformity, Dragonforce, Overkill y más.

El frontman realiza The Experience Hendrix Tour durante marzo y abril, un encuentro donde convive con seguidores y ofrece lecciones de guitarra.

Lanzamiento disco

22 de marzo saldrá a la venta Warheads on foreheads.

A detalle

35 años de carrera

38 millones de álbumes vendidos

59 shows entre marzo y octubre de 2019

Who’s stoked for @Megadeth's upcoming greatest hits record Warheads On Foreheads? Tune into ‘The Dave Mustaine Show’ today at 12 noon PT / 3pm ET and let @DaveMustaine know what you're most excited about! #megadeth #davemustaine #warheadsonforeheads #gimmeradio pic.twitter.com/7iVe5jeE8M — gimmeradio (@gimmeradio) February 21, 2019

