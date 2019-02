Insite regresa a CDMX con nuevo vocalista y EP

La banda de rock originaria de Mexicali, Insite, regresa este jueves a tierras capitalinas para presentar a su nuevo vocalista y su más reciente material discográfico, “Simple Desastre”, el cual es un EP que contiene cuatro canciones.

En en entrevista con Publimetro, Tano, nueva voz de Insite y aún miembro de Aurum, señaló que es una gran responsabilidad y hasta cierto punto complicado llegar a una agrupación en donde los fans ya están acostumbrados a la voz del artista original; sin embargo, la propuesta es crear algo fresco.

“Es hasta cierto punto complicado, pues es batallar con el estigma de un vocalista anterior, los fan están acostumbrada a una voz que fue característica de Insite, pero creo que las canciones nuevas suenan muy bien y se logró una excelente combinación música-voz. Más que tratar de llenar un espacio es complementar y hacer algo nuevo y fresco”.

“Aurum no desaparece, como banda no se ha desintegrado, no me he salido, estoy ahorita en los dos proyectos, sólo que Aurum está parado, no tenemos claro lo que se va a hacer. El año pasado terminamos con algunos shows, una gira conmemorativa y hasta ahí le paramos, pero no traemos un proyecto de grabar un disco o algo”, aseguró Tano.

Kar, guitarrista de Insite, platicó que el EP “Simple Desastre” fue grabado entre 2017 y 2018, el cual fue un proceso distinto a los materiales pasados, ya que comenzaron a escuchar música nueva y diferente, además de que “nos hicimos más viejos”.

“Lo más parecido a Insite que hicimos en este nuevo material es la canción de “El Juego”, está un poco más desmadroza que las otras canciones. Este EP y el regreso de la banda viene a aportar a la ola del género que va creciendo poco a poco; hace años eran aguas muy calmadas”, relató Kar.

Sobre cómo los fans han recibido el cambio de voz, Kar indicó que mucha gente no se dio cuenta del cambio o pensaron que él estaba cantando, ya que la voz de Tano tiene tono muy similares a los que alcanzaba Konrado.

Insite comienza este jueves su gira para la presentación de su nuevo EP en CDMX, el cual el primer bloque abarca 10 fechas en el interior de la República, en donde visitarán Toluca, Puebla, Aguascalientes, Morelia, León, Guadalajara, Mexicali, Ensenada, Monterrey, Zacatecas y San Luis Potosí; además, hay planes de ir a Colombia y Perú.

El show de Insite será este jueves en Sala Puebla, en la colonia Roma, y contará con Sierra León como banda telonera.

SI QUIERES BOLETOS CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS Y MANDA TUS RESPUESTAS A: [email protected]

Las primeras personas en contestar correctamente y seguir la página de Publimetro México tendrán las entradas.

¿Cuál fue el último disco de Insite y en qué proyecto participa su vocalista anterior?

TE RECOMENDAMOS: