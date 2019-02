“No busco ser un ícono, pero sí me interesa que la gente se preocupe por la naturaleza”, Alex Honnold

El filme protagonizado por Alex Honnold recientemente ganó el premio a Mejor documental tanto en los Óscares como en los BAFTA. Publimetro platicó con el escalador sobre la gran hazaña que logró al subir – sin cuerdas– la formación rocosa conocida como El Capitán, en Estados Unidos

El documental Free solo, dirigido por Jimmy Chin y Elizabeth Chai Vasarhelyi, se estrenará el próximo domingo 3 de marzo a las 21:00 horas por National Geographic. Su protagonista, el escalador Alex Honnold, comparte más detalles del filme.

Esta escalada probablemente fue una de las más desafiantes de tu carrera, pero también fue una de las más expuestas, ¿cómo hiciste para mantenerte concentrado sabiendo que tenías varias cámaras grabándote todo el tiempo?

— Sí, fue una de las escaladas más grandes y duras. Me preparé por mucho tiempo para saber qué era lo que exactamente tenía que hacer. Además, el equipo documentó todo adecuadamente. Cuando terminé de escalar celebré con los cineastas porque ellos sabían perfectamente lo que tenían que hacer. Obtuvieron tomas realmente hermosas, pero nunca se interpusieron en mi camino, así que ellos nunca fueron un obstáculo, realmente sentí que estaba escalando solo.

¿Cuál fue el momento más difícil de la grabación?

— Hubo uno en particular…fue en mi primer intento de subir El Capitán; no lo logré, me di por vencido y terminé bajando. Fallar en mi primer intento fue uno de mis mayores fracasos. Creo que este momento retrata a la perfección los momentos difíciles que viven los escaladores, y el filme lo representa de la mejor manera.

Los productores estaban preocupados por las condiciones de seguridad, ¿cómo trabajaron este tema?

— En términos de seguridad, creo que todos estábamos lidiando con los mismos problemas. Cada vez que vas a escalar tienes que tomar ciertas precauciones y tienes que pensar en la seguridad de cierta manera. Jimmy Chin ha pasado los últimos 25 años en montañas, por lo que estaba bastante acostumbrado a lo que hicimos. En conclusión, toda la producción se sintió bastante normal, pasé un buen momento escalando con mis amigos.

¿Qué pasaba por tu mente cuando estabas escalando, hubo algún momento de duda?

— Realmente no pasaron muchas cosas por mi mente el día de la escalada. Principalmente estaba concentrado en lograrlo, además de analizar cada uno de mis movimientos. Durante dos años pasé analizando mi ejecución del plan, los posibles escenarios y los resultados. Hice una preparación mental muy buena.

Este 2019 cumples 34 años, ¿qué pasa por tu mente al saber que haces cosas importantes que son parte de una película?

— La primera vez que vi la película fue interesante para mí, porque no sabía que habría tantos sentimientos y emociones en ella. Realmente no tuve nada que ver con la realización del filme, yo únicamente escalé, pero cuando ya la vi con mis amigos y mi novia, realmente me sorprendí. La historia es muy honesta y completa.

La película ganó un Óscar, ¿cómo te sientes al respecto?

— El haber ganado a Mejor documental es lo más importante para los cineastas, ellos pusieron mucho esfuerzo en la elaboración del filme. En mi caso es algo muy satisfactorio. Free solo es la conclusión de dos años de trabajo.

Tomaste la decisión de escalar sin cuerdas, ¿cómo hiciste para manejar el miedo?

— Primero, me tengo que sentir cómodo y confiado, luego básicamente tengo que llegar al punto que más temo. Creo que la forma más fácil de lidiar con el miedo es prepararse con tiempo. El subir sin cuerdas es complicado, porque a veces suceden cosas, pero todo es parte de un proceso. Todo el tiempo estuve visualizando el camino y trabajando mentalmente.

Después de haber escalado El Capitán y de estrenar una película que cuenta tu historia, ¿crees que te estás convirtiendo en un ícono?

— No lo sé, prefiero no pensar en eso. Nunca ha sido mi intención convertirme en un ícono. La película es más como un testimonio del mundo de los escaladores y los espectadores. Además, resalta mi pasión por este deporte. Pero me puedes hacer la pregunta en 15 años y veremos qué ha pasado (risas).

¿Crees que con este tipo de documentales la gente comience a interesarse en cuidar la naturaleza y ser mas conscientes con el planeta?

— Sí, espero que esta película anime a la gente a preocuparse más. La escalada en rocas es un gran vehículo para la naturaleza y probablemente se preocupen por protegerla. Esta película inspira a la gente a salir, espero que sea algo bueno para el