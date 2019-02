Maná llevó el mensaje de dreamers con Jimmy Kimmel Live!

Maná está en Estados Unidos para promocionar Rayando el Sol Tour, que arrancará en septiembre en la ciudad de Corpus Christi, Texas, que los llevará por 20 ciudades de la Unión Americana, para luego llegar a México.

La agrupación tapatía estuvo la noche del miércoles en el programa Jimmy Kimmel Live!, donde interpretó el tema Labios compartidos.

Durante su estancia en Los Ángeles, la agrupación habló de diversos temas, en especial sobre política y medios ambiente.

"Maná apoya la ayuda para Venezuela pero no la intervención política de otros países. No queremos intervención de otros países, sólo apoyo humanitario. La democracia pone y quita gente que no queremos, y es muy triste la situación que se vive, esperamos se mejore", dijo Fher Olvera.

Mientras que el baterista Alex González agregó: "Haremos un programa de becas, a través de Live Nation. Por ahora, seguiremos empujando una reforma migratoria que tanto urge".

El vocalista de la banda mexicano señaló que para esta gira, se buscará la participación de sus seguidores, para que elijan el setlist.

"Yo creo que vamos a seguir hablando del medio ambiente y como los latinos se la están rajando aquí y han construido un país tan grande".

De regreso

En 2016, Maná sorprendió a fans y detractores al aparecer en el talk show de Jimmy Kimmel.

Tras recibir su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, el grupo mexicano de rock latino y pop rock, hizo acto de presencia en el programa internacional donde entonó, junto al anfitrión, la divertida canción llamada Mahna Mahna.