Muere a los 49 años Keith Flint, cantante de The Prodigy

El cantante del grupo británico The Prodigy, Keith Flint, falleció este lunes a los 49 años, según informó la policía de Essex; en el este de Inglaterra.

Las autoridades fueron alertadas esta mañana en torno a las 8:10 (hora local) y cuando llegaron a la vivienda del cantante, ubicada en la ciudad de Dunmow, encontraron a Flint muerto.

"La muerte no está siendo tratada como sospechosa y se está preparando un informe para el forense", indicó la fuente.

La banda expresó en un comunicado su "profundo shock y tristeza" por el fallecimiento de Flint, al que calificó de "un pionero, innovador y leyenda".

"Le echaremos siempre de menos", agregaron los otros dos integrantes de la formación, Liam Howlett (compositor y teclados) y Maxim (vocalista).

It is with deepest shock and sadness that we can confirm the death of our brother and best friend Keith Flint. A true pioneer, innovator and legend. He will be forever missed.

