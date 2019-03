Plácido Domingo y Alejandro Fernández celebraron el poder de la música

Este domingo en el Estadio 3 de Marzo se dio un desfile de talentos artísticos durante el espectáculo Plácido en el alma: un concierto para la historia, que tuvo como anfitrión a Alejandro Fernández. Al estadio llegaron poco más de once mil personas.

La Orquesta Filarmónica de Jalisco abrió la velada, y Pláci­do Domingo dio la bienvenida para hablar del objetivo del concierto a beneficio de la Fundación Real Madrid.

"Después de las tres de la tarde, los niños ya no están en la escuela, y que mejor que aprender a jugar al futbol para ser algún día jugadores de algún equipo de Jalisco o Madrid. Les agradezco que estén aquí para ayudarnos en esta obra tan extraordinaria", dijo el tenor.

Añadió, "el día ha empezado para mi muy mal. Me levanté esta mañana completamente afónico y si hubiera sido un concierto mío, la verdad es que hubiera dicho: 'vamos a buscar una nueva fecha', pero con todas las grandes estrellas y artistas no se podía posponer. Voy a hacer el esfuerzo de cantar hasta que pueda y cuando no pueda, sacaré el pañuelo blanco y entonces a ver qué pasa", para seguir con el primer dueto de la noche junto a Javier Camarena.

Emmanuel y Mijares encen­dieron los ánimos con temas clásicos, como Chica de humo, Soldado del amor y un popurrí de éxitos.

Ana Torroja fue la más sorprendida con el recibimiento y la ovación al final de su actuación. Hijo de la Luna y Me Cuesta Tanto Olvidarte fueron entonados por todo el estadio.

Isaac Hernández y Tamara Rojo bailaron Don Quijote mientras Plácido Domingo dirigía la orquesta. Isaac debutó en un estadio de futbol ovacio­nado en su tierra.





Publicidad





Cristian Castro llegó para entonar Con Tu Amor, todos rechiflaron cuando dijo que Guadalajara era una provincia.

"Que se valore tanto la cultura en esta provincia como uno que es capitalino”, dijo Cristian Castro.

Después presentó a Andrés Calamaro como el Cervantes del rock en Español para cantar a dúo el tema Paloma.

"La primera vez que tengo la fortuna de cantar en México, fue cuando vine al Teatro Diana de Guadalajara, a parir de lo cual tuve una temporada bastante complicada con el tequila. Guadalajara, la tierra de los directores de cine que ponen de rodilla a Hollywood y donde el agua se llama tequila".

"Plácido Domingo es tan importante como Walt Disney o Martin Luther King. Coloso del canto lírico transitivo a la música popular. Las causas sociales im­portan todas, pero hay palabras que son políticas. Hay que ayudar con la única idea de colaborar”, agregó el músico argentino.











Publicidad











Entre el público, se encontraba el ex jugador español, Emilio Butragueño.

Plácido Domingo presentó como el hijo predilecto de Guadalajara a Isaac Hernández, quien junto a Tamara Rojo presentaron Don Quijote, mientras el tenor fungió como director de la orquesta.

Virginia Tola, Dvicio, Pablo Sainz, Sofía Carmona, Plácido Domingo Jr y Juanes siguieron durante la velada musical.







Publicidad







Cierre del concierto

Alejandro Fernández, el anfitrión durante el homenaje a Plácido Domingo, fue el encargado de darle el toque mexicano al evento. Con su impecable traje charro salió al escenario para interpretar Como quien pierde una estrella, un popurrí mexicano y la canción Ella junto a Plácido Domingo.

El tenor español invitó a todos los artistas a subir para cantar Bésame Mucho.

El anfitrión Alejandro Fernández cerró la noche con mariachi junto a Plácido Domingo y todos los invitados arriba del escenario.