The Marías, el lado sensual y psicodélico de la música

En los últimos años ha crecido el sonido latino en el mercado anglosajón, esa revolución de artistas hispanohablantes que llegan a otros ámbitos musicales no necesariamente mainstream.

Por ejemplo, The Marías, ha logrado posicionar su estilo dream pop o soul psicodélico más allá de Estados Unidos. La banda promociona Superclean Vol. II.

El quinteto, es liderado por el compositor y productor Josh Conway y María Real, una joven de origen puertorriqueño criada en Estados Unidos cuyas personalidad y dulce voz marcan la diferencia en el sonido de la agrupación, que hacen una sensual mezcla de elementos como el jazz, el soul y el soft pop.

The Marías visita el país, para ofrecer dos conciertos, que se ven enmarcados por el Día Internacional de la Mujer.

“Nos sentimos muy halagados de tomar parte de este festival (GRRRL Noise) y del concierto Women's Day Show en Guadalajara, que celebra a las artistas femeninas. Muchas veces me siento muy orgullosa de ser la única mujer en un show o una reunión.

"Pero en otras ocasiones se siente un poco de soledad y desaliento. Es por eso que me siento muy orgullosa de poder estar rodeada de tantas mujeres fuertes que van a estar arriba del escenario”, detalló María Real.

La banda ha logrado dar pasos importantes en la música, y afirman que vendrán más seguido a México.

“Definitivamente sentimos que hay un romance con México y es una sensación muy hermosa. La bonita gente de México siempre nos ha apoyado desde el principio y nos ha recibido con los brazos abiertos. Nos sentimos orgullosos de que el arduo trabajo que hacemos no ha sido en vano. Tener éxito en la industria musical tal vez tiene un sentido diferente para nosotros, porque el llegar al corazón de la gente y poder hacer una diferencia en sus vidas a través de nuestra música, es increíble. La música es una forma de arte curativa y nuestros fanáticos nos lo agradecen por ayudarles de alguna manera a sentirse mejor no importa por lo que estén pasando”.

El proceso creativo del grupo tienen un gran balance: “Josh y yo escribimos todas las canciones. Josh produce y organiza todo. Edward (teclado) y Jesse (guitarra) le dan nueva vida a las canciones cuando tocamos en vivo”.

Por ahora, la agrupación está en una gira por Estados Unidos, pero seguirán con conciertos por todo el mundo.

"Es extremadamente importante para nosotros el que nuestra música llegue a nuestras audiencias, de manera muy emocional. Para nosotros, el escribir nuestras canciones es como una terapia y el hecho de que la gente considere nuestra música como terapia para ellos es muy hermoso. Queremos que nuestra audiencia se sienta comprendida y amada; tal vez hasta sentir emociones que nunca antes hayan sentido antes”.

María Real reveló que experimentan una gran sensibilidad al estar arriba del escenario.

“La audiencia siempre es muy halagadora y alentadora. Siempre nos reciben con las manos abiertas y realmente aprecian nuestra música. Es como si la música fuera una extensión de quien en realidad son. Se me humedecieron los ojos cuando presentamos nuestro primer show en México porque no podía creer cuánta gente sabía la letra de nuestras canciones; las cantaban en voz alta y se notaba que le salía del corazón”.

— The Marías (@themariasmp3) February 27, 2019