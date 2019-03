Sandra Echeverría dedica su disco a las mujeres

Sandra Echeverría creció con la música mexicana, y su sueño era grabar canciones que forman parte de la banda sonora de su vida.

La actriz y cantante está a punto de lanzar su álbum debut Instinto, y en entrevista con Publimetro compartió cuándo fue su primer encuentro con el género ranchero.

“Canto ranchero desde que tengo 9 años, de hecho me acuerdo que la primera canción que interprete fue la de María Bonita, y de ahí me empezaron a escuchar en la familia y me empezaron a pedir canciones de Aída Cuevas, Lucha Villa y Lola Beltrán; así que tengo la influencia de ellas de toda la vida, por eso crecí cantando eso.

"Nunca me animé a cantar este género porque yo sentía que no había mucha atención en este género, que la gente me iba a ver mas adulta o mas grande, como que nunca me terminaba de animar. Debo confesar que es en lo que me siento mas cómoda y se me da natural. Además, México está pasando por un momento como de mucho orgullo de nuestra cultura, de lo que somos, de tanta gente tan talentosa en tantas áreas. Creo que es el momento de sacar un disco de mariachi”.

La actriz y cantante lanzará su álbum, el Día Internacional de la Mujer.

“Escogimos ese día, porque este disco es un homenaje a todas las mujeres. Soy mujer y creo que hoy en día que soy mamá, me doy cuenta de todo el sacrificio que las mujeres hacemos por los hijos y tratar de sacarlos adelante. Tenemos de ser mamás, esposas, trabajar, tener a los hijos y somos heroínas. Hay que celebrar a las mujeres y este disco es para todas ellas, se van a identificar con varias canciones”.

Foto | Gabriela Acosta.

El material discográfico incluye 10 temas, entre inéditos y coverS.

“Fue difícil la selección, porque además yo tengo millones de canciones mexicanas que son mis favoritas. Tenemos el primer sencillo de Fato que es Instinto animal, la canción de la serie La Bandida y una mía que se llama Mala suerte; además siete cover como Costumbres, Inocente pobre amigo, Que me vas a dar si vuelvo, Te doy las gracias y Enramada, que es mi favorita”.

Sandra Echeverría quiere romper con el estereotipo, de que las actrices no cantan.

“Me encantaría tener colaboraciones con otros cantantes, ojalá que se vaya dando,. La gente me conoce mas como actriz que como cantante, y quiero quitar ese estereotipo de que las actrices no cantan, porque existe mucho eso, por eso la importancia de cantar en vivo. Mi primera presentación será el 23 de abril en la Feria de San Marcos en Aguascalientes; además espero ir de gira a Estados Unidos”.

El objetivo principal del material es ofrecer un sonido contemporáneo del mariachi.

“Queríamos hacer un mariachi mas contemporáneo y moderno, pero al mismo tiempo clásico y fino; también por eso hicimos la imagen de la portada como de una versión de mi muy natural. Que la gente no me vea como un personaje, muy producida, porque en la parte musical es mas orgánico, es mi parte mas natural”.

Mi Álbum “Instinto” en plataformas digitales a partir del 8 de Marzo!! 👏🏼😊🎼🎤 pic.twitter.com/nsH7R8j7ij — Sandra Echeverria (@sandraecheverr) February 28, 2019

En sus palabras

"El género ranchero mueve cada membrana de los sentimientos, de la forma mas profunda. No hay otro género que te llegue como las rancheras. Es importante seguir dándole vida al mariachi y alimentar este género que nos representa”.

“Estoy tomando menos proyectos que antes, porque si creo que es importante darle la prioridad a la familia. Teniendo un hijo de 3 años es difícil tomar todo. Este año sale la película Las píldoras de mi novio, con Jaime Camil que saldrá en verano; actualmente se transmite la serie La Bandida por Amazon Prime Video”.

Porfinnnnn “LA BANDIDA” en @PrimeVideoMX temporada 1. No se la pierdan!! Ahí me van contando que les va pareciendo 🤗👍🏽 pic.twitter.com/AercnpGumG — Sandra Echeverria (@sandraecheverr) March 3, 2019

Estreno

8 de marzo lanzará el álbum Instinto en plataformas digitales.

TE RECOMENDAMOS: