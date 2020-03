Camila Moreno estrenará su documental en Guadalajara

Camila Moreno es señalada como la cantante más original que ha dado Chile durante la última década. En la música de esta creativa multi-instrumentista (guitarra, piano, cuatro, charango) se mezclan pop, rock, electrónica y folclore chileno, mientras conviven por igual influencias como Björk y Violeta Parra, Radiohead e Inti-Illimani, PJ Harvey, Los Prisioneros y Charly García. Se trata de una artista que evita las zonas de confort.

La cantante chilena, regresará a la ciudad para presentar un concierto de formato íntimo en el marco del Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG), encuentro en el que tendrá una participación, con el estreno mundial de su documental Pangea.

“Es la primera vez que se proyectará, que alguien que no sea de mi equipo lo verá, y será la primera vez que la gente lo verá, por eso estoy súper nerviosa, porque es un trabajo que llevamos haciendo casi por dos años y medio. Ha sido un trabajo súper arduo, súper nuevo para mi”, adelantó durante la entrevista con Publimetro.

El documental musical, fue realizado por Camila Moreno en enero de 2017 en Santiago. En un recorrido por las canciones interpretadas en vivo, la película nos muestra también el backstage del evento, entrevistas a Camila y su banda, para lograr entrar en el desbordado universo creativo de esta destacada artista.

Este audiovisual es parte de un proyecto multidisciplinario que se completa con un disco un vivo, un cómic, un cortometraje stop motion y un libro de poemas.

“Estoy afinando los últimos detalles de la película, y estoy ensayando sola, porque voy a tocar sola [risas]. Nunca había sido invitada aun festival de cine para presentar una película, es algo muy nuevo, vertiginoso y emocionante. Estuve 100% involucrada en el proceso. Soy la directora creativa, no soy la directora, pero finalmente el documental trata de mis procesos creativos y de un concierto donde hay canciones; al final, es como asistir a un concierto, pero a la vez con un relato de qué se esconde atrás, es como meterse un poco en mi cabeza”.

Atención [email protected], especialmente en #México.

Nuestro documental PANGEA tendrá su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara.

Aquí les compartimos el primer adelanto. Pronto novedades del estreno en más países pic.twitter.com/fkre8qKROH — Camila Moreno (@camilamoreno_) March 6, 2019

La cantautora muestra sus emociones, y más cuando su padre la entrevista.

“Eso está súper bonito, la entrevista que corre en paralelo con el documental me la hace mi padre, es muy emotivo e íntimo. Muestra cómo se va develando lo que significa Pangea. Nunca lo he visto en pantalla grande, sólo lo he visto en la pantalla de un computador [risas]. Todavía le quiero mejorar cosas, yo soy un poco así, me pasa eso con mis discos, con mis canciones y lo mismo con la película”.

Camila Moreno lanzará el disco: Pangea Vol. 1., el próximo 15 de marzo en todas las plataformas digitales.

Mujer creativa

Camila Moreno celebra en trabajo de las mujeres en todos los ámbitos, y habla de cómo es su relación con las redes sociales.

“Hoy en día las mujeres en Chile la llevan en todo sentido, y en la música también. Ahora que el 8 de marzo es el Día de la Mujer, vamos a estar todas las mujeres de la música juntas en el Museo de Violeta Parra. Si hay algo que viene pasando desde hace rato, el movimiento llegó para quedarse”.

La artista añadió: “Hay una cosa de estar demasiado presente en las redes sociales, y eso a mi me hace un poco de ruido. Los procesos creativos en mi, por lo menos, dependen mucho del ocio, no quiero ser una fábrica de hamburguesas. Hay tanta música que no busca provocar o transgredir; la música que yo hago busca eso a nivel emocional, que me incomode a mi. Para eso debo estar en un espacio sin pensar en que debería hacer para ser mas popular o estar en el ranking”.





Publicidad





En sus palabras

“Es una película entretenida para ver, no sólo para la gente que le puede llegar a gustar lo que yo hago, sino a la gente que le gusta la música en general”.

Concierto en Guadalajara

Camila tocará los temas que la han convertido en una referencia de la escena contemporánea de su país, así como algunas de las piezas inéditas que recoge Pangea, su nuevo trabajo multidisciplinario. A piano y guitarra, la nominada al Grammy Latino en 2009 se reencontrará con el público tapatío.

"Voy a tocar sola, es súper distinto en el documental que pueden ver el trabajo con la banda; al final, son realidades súper distintas y en el concierto íntimo estaré más con la gente y necesito que me acompañen".

Actividades en el FICG

Concierto. 12 de marzo a las 20:30 horas en el Teatro Vivian Blumenthal (Tomás V. Gómez 125). Boleto: 150 pesos en preventa

Proyecciones en el FICG. 13 de marzo a las 15:50 horas en Cinemex Sania; el 14, 19:10 en Cinemex Sania.

TE RECOMENDAMOS: