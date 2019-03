"Me di la libertad de ser 100 por ciento yo", Ximena Sariñana

Actualmente Ximena Sariñana se encuentra promocionando su cuarta producción discográfica, ¿Dónde bailarán las niñas?, un álbum dedicado completamente a las relaciones femeninas en su vida como lo son la de su madre, amigas, colegas y su hija. Durante su visita a Publimetro, la cantante también habló del reto que se representó esta nueva producción.

"Mi disco anterior fue un disco de mucha autoexploración para mi era súper importante tomar el liderazgo absoluto del proyecto y debutar como productora, realmente pude definir quién es Ximena Sariñana y cómo suena, eso me dio seguridad en mi misma e hizo sentirme cómoda con quien soy", y agregó "quise reflejar todo eso en el nuevo disco, por eso tiene un sonido muy seguro muy directo muy divertido, que me dio la oportunidad de pasármela bien. Es un disco muy femenino con el que me sentÍ conectada con mi parte de ser mujer y me di la libertad de ser 100 por ciento Ximena en todas sus facetas".

En cuanto a la importancia del baile en su vida la intérprete de ¿Qué tiene? reveló que es cuando más libre se siente, "tengo la libertad de hacer el ridículo y divertirme".

¿Dónde bailarán las niñas? cuenta con tres colaboraciones con Girl Ultra, Francisca Valenzuela e IZA. "La experiencia con las mujeres siempre ha sido importante en mi vida y eso fue lo que quise reflejar", comentó Ximena, además explicó, "las canciones se escogieron solitas. Con Francisca escribimos el tema juntas al igual que en el caso de Iza. Con Girl Ultra me comentaron que quería trabajar conmigo y cuando la conocí me encantó su vibra, además es súper talentosa; hicimos una canción para mí y otra para su proyecto".

El álbum fue grabado entre Medellín, Los Ángeles y en la Ciudad de México, de él ya se han desprendido los sencillos ¿Qué tiene? y Cobarde.

"El disco esta dividido en el lado a y b, el a es como el principio de la noche, donde encontrarán un espacio para bailar, canciones que puedes disfrutar con otras personas. El lado b es para la madrugada cuando todo puede pasar, te vas a romancear, estás neteando con amigos o te resguardas sola a reflexionar", reveló Sariñana.

Segura y fiel a su estilo

Ximena Sariñana ha participado en las telenovelas Luz Clarita, María Isabel y Gotita de amor; además de las películas Hasta morir, Todo el poder, El segundo aire, Amor extremo, Amarte duele y Niñas mal. Pero fue hasta 2007 cuando viajó a Buenos Aires y Uruguay para grabar su primer disco como solista.

Durante su más de una década de carrera ha tratado de mantenerse fiel a sus ideales. "Siempre hay dudas de seguir. Pero ahora ya estoy muy cómoda con mi carrera y aunque sólo me escucharan tres personas nunca dejaría de hacer lo que hago. Hay que seguir escribiendo y creando".

"Si tienes que ser fiel a lo que te nace hacer, al final de cuentas un disco puede ser exitoso o no, peor la que se que se queda con el trabajo hecho y quien tiene que estar satisfecha soy yo. Si hiciera algo por vender y no vende me sentiría horrible pero si lo haces con convicción aunque no funcione quedarás satisfecha porque hiciste lo que querías".