Natalia Téllez reveló que le daba miedo hacer cine

Natalia Téllez celebra la vida, el trabajo y las oportunidades que se le ponen en el camino. La conductora suele evitar chismes, escándalos y trata de reír gran parte del tiempo.

La joven ha logrado atraer la atención de chicos y grandes, a través de la pantalla chica, y reveló que ha sido feliz dentro del programa matutino, que muchas veces encabeza las tendencias en las redes sociales.

“Es un programa muy mediático, pienso que de los más mediáticos que existen en Latinoamérica. Tiene una relevancia gigantesca, las figuras que representan tanto Andrea (Legarreta), como Galilea (Montijo), a nivel comunicadoras, es enorme. Tienen mucho peso, en la prensa y seguidores. Todo lo que hacen toma relevancia.

"En hoy he sido muy feliz y me han tratado muy bien, uno recibe mucho lo que da, hay que poner siempre lo mejor que tienes para recibir lo mejor que la gente te pueda dar, no hay otra manera”, comentó la también actriz.

Natalia evita las críticas o quejarse en el trabajo, porque no es su estilo.

“Los cambios siempre toman tiempo acoplarse, eso es en todo, no creo que le molestara a ellas, ya están acostumbradas. Me tomó mas de sorpresa a mi, o a Pedro, porque no lo habíamos vivido. Pero Andrea y Galilea ya se la saben de todas, han pasado por cambios de producción con muchos estilos, contenidos y estructuras; la verdad, las comadres ya se las saben de todas”.



Por ahora, su intención es combinar el cine, la televisión y el teatro.

“Intento hacer cosas diferentes y tomar los proyectos que están llegando, eso me emociona. Para mi era un sueño entrar a Hoy, para mi es un sueño hacer películas y series. Tengo un trabajo loco, no me imagino mi vida, ni mi carrera sin buscar o esforzarse. Da miedo hacer cine, porque nunca lo había hecho pero está padre. Estoy dispuesta a tener una colección de momentos y retos personales para alcanzar el éxito”.

Proyectos

Natalia Téllez empezará a filmar su tercera película junto a Paulina Dávila para el mes de abril. Está por estrenar En las buenas y en las malas, así como Veinteañera, divorciada y fantástica; además ya comenzó la filmación de la serie Los Ninis, bajo la dirección de Chava Cartas.

