Guillermo del Toro creará centro de animación Stop Motion

En la edición e4 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG), Melissa Cobb, vicepresidente de Kids & Family en Netflix, y el director ganador del Óscar, Guillermo del Toro, hablaron de la apuesta de Netflix en el contenido familiar e infantil, en donde los animadores mexicanos son las estrellas.

“El gran talento de los creadores mexicanos juega un papel fundamental en nuestra visión de contenido infantil y familiar. Nos emociona ayudar a que sus historias, únicas y personales, viajen para conectar con familias de todo el mundo. Hoy, nos enorgullece fortalecer nuestra relación con México”, explicó Cobb.

Netflix prepara tres producciones dirigidas por creadores mexicanos: Pinocchio (2021), proyecto con el que Guillermo del Toro soñó toda su vida, que además escribirá y rodará como un musical animado cuadro por cuadro; Maya and the Three (2021), serie limitada animada escrita, creada y dirigida por Jorge Gutiérrez (El libro de la vida, El Tigre), la cual está ambientada en un mundo mítico de inspiración mesoamericana y Las Leyendas 2, de la productora Ánima Estudios, que se lanzará a finales de 2019. Estos proyectos se suman a otros títulos que se están produciendo en América Latina y España, como Klaus, la primera película animada familiar de Netflix que narra cómo inició la leyenda de Santa Claus y es dirigida por Sergio Pablos; Raise the Bar, de la chilena Fernanda Frick y Go! Vive a tu manera, el primer musical latinoamericano para niños y pre adolescentes.



Del Toro anuncia centro de animación en Guadalajara

Sobre las nuevas oportunidades para la animación, el director tapatío, Guillermo del Toro, anunció la creación del Centro Internacional de Animación en Guadalajara (CIA).

“La diferencia será encontrar grandes historias y creer en esas historias. Para ello el centro internacional de animación jugará un papel importante aquí en Guadalajara”, dijo Cobb.

