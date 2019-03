Carlos Saura presume su musical en Guadalajara

Carlos Saura dijo en la pasada edición del Festival Interna­cional de Cine en Guadalajara (FICG), que filmaría una nue­va película en México.

Ha pa­sado un año, y el reconocido cineasta español cumplió su promesa y ya comenzó el ro­daje de El rey de todo el mundo, que tendrá su locación prin­cipal en el Conjunto de Artes Escénicas.

“Es una maravilla estar en Guadalajara, México, no en Guadalajara, España; además de encontrarme con tantas personas amistosas. He teni­do una experiencia en México hace muchos años, con una película y he vuelto. Llevo dos o tres meses aquí, y siento como si fuera mi casa”, dijo el director y guionista de El rey de todo el mundo, quien estuvo acompañado del reconocido director de fotografía, Vittorio Storaro.

La película tiene una co­producción México-España, y se realizará en ocho semanas, por lo que el último día de fil­mación será el 23 de abril.

“A mi no me gusta hablar de mis películas, porque lo que tienes que hacer es ver la película terminada, no me gusta contar lo que sucederá”, dijo entre risas Carlos Saura.

“La idea es hacer un musi­cal, donde las músicas, aún las populares de México, se com­binen con la modernidad. Esta el reguetón que está hecho de una manera diferente, para retratar la forma de bailar”.

Durante la visita al set, ubicado en el Salón Tres del Conjunto de Artes Escénicas, Isaac Hernández y el cuerpo del baile presentaron una de las secuencias finales de la cin­ta, y sorprendió ver al tapatío bailando reguetón, que forma parte de la banda sonora.

“Me siento honrado de ser parte de un proyecto como este; a Carlos (Saura) no se le dice que no. Una de mis gran­des metas es pasar mas tiem

tiem­po en México y construir mas cosas en mi país”, dijo Isaac Hernández.

Ana de la Reguera y Ma­nuel García-Rulfo serán los que guíen los personajes de los bailarines.

“Interpreto a Sara, una bai­larina, es un papel muy lindo. Cuando me llamaron, hice todo lo posible por cambiar fechas y partirme en dos para estar en el rodaje. Hacemos pequeñas intervenciones de baile, porque los protagonis­tas son Isaac y Greta”, señaló Ana de la Reguera.

Greta Elizondo, Izaak Ala­torre, Isaac Hernández, Ana de la Reguera, Manuel Gar­cía- Rulfo, Giovanna Reyn­aud, Carlos Bardem, Manolo Cardona y Kike Sarasola, son parte de esta nueva aventura cinematográfica de Carlos Saura.

Visita al set