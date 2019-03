Exponiendo infieles "desenmascara" a conductora de Confetti

Lizbet Rodríguez, conductora del programa de Youtube Exponiendo Infieles, "desenmascaró" a María Elena Anaya, quien lleva las riendas de Confetti, un programa interactivo en Facebook.

Sin embargo, la dinámica de este episodio no fue la misma a la de otros, en la que Rodríguez ofrece dinero a personas para revisar sus celulares frente a sus parejas.

Unos días antes de que se estrenará el video, ambas conductoras publicaron fotografías en sus cuentas de Instagram que causaron gran expectación entre sus fans.

Ver esta publicación en Instagram Encantada de conocerte 😍 que sigan los éxitos 🙌🏻 @lizbethrodriguezoficial Una publicación compartida de Maria Elena Anaya (@mariaeanayatv) el 23 Feb, 2019 a las 7:13 PST

"Amigos, la vi y no la pude dejar ir ¿Ya saben a quién me refiero? Maria Elena Anaya no se me pudo escapar sin revisarle el celular, así es amigos, la expongo frente a sus ojos. Acompáñame a descubrir lo que esta hermosa mujer tiene que escondernos", fue la descripción del video.

En él, Lizbeth le ofrece 500 pesos a María Elena para tener acceso completo a los mensajes de su celular, aunque en los 28 minutos de duración no encuentra nada sospechoso.

En Messenger de Facebook solo encuentra mensajes de fans de Confetti, mientras que al pasar por Instagram hallaron muchas fotos de su esposo Andoni García y sus amigos, quienes le escriben mensajes de aliento.

Al parecer solo se trató de un "crossover" para promocionar el programa de trivias que ha tenido mucho éxito en Facebook: Confetti, que le ha hecho ganarse a un público fiel en México.