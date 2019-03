Rubén Albarrán cita la música de Cri Cri como racista

Rubén Albarrán presentó el documental HOPPO! Sin rumbo, de Giovanni Longo Muñoz, que registra la gira que Café Tacvba llevó a cabo en 2014 por Chile y Argentina; y que de paso revela los motivos que dieron vida a uno más de muchos proyectos musicales que hermanan a Chile con México.

El cantante participa en la sección Son de Cine dentro del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, que finalizará el próximo 15 de marzo.

Durante su paso por el festival, Rubén Albarrán señaló que hay muchas canciones con mensajes erróneos, y citó a Cri Cri como ejemplo.

“Si escuchas a Cri Cri ahora, si dices: '¡No manches, todas las tonteras que dice!'. Todos crecimos con Cri Cri, y amamos a Cri Cri y a su música, pero eso no le quita lo racista. Tiene muchos mensajes erróneos, que seguramente también hay en nuestra música, pero con el paso del tiempo nos daremos cuenta que hay muchos otros mensajes erróneos y está bien darse cuenta”.

Foto | Gabriela Acosta.

Hay que recordar que hace años, Café Tacvba decidió sacar el tema Ingrata, por considerarlo ofensivo para las mujeres.

“Tal vez, por ahí seguramente habrá más mensajes erróneos, y se van descubriendo con el tiempo, porque con el tiempo nos vamos dando cuenta todos. Cuando hicimos Ingrata no nos dimos cuenta de lo que estábamos haciendo porque era más en tono lúdico, y poco a poco nos dimos cuenta que teníamos que dejarla de tocar. La canción está hablando del feminicidio, la violencia a la mujer y lo importante es que se abra a la discusión, eso es lo más valioso”.

30 años de Café Tacvba

Después de grabar su segundo MTV Unplugged, la banda se prepara para su gira de celebración.

"Para estos 30 años vamos a estar girando. Queremos estar tocando en el mayor número de lugares posibles, donde la gente está interesada en nuestra música para celebrar estos 30 años. En unplugged fue parte de está celebración. Vamos a seguir todo lo que resta del 2019 tocando por todas partes", dijo Rubén Albarrán.

Faceta como director

El vocalista de Café Tacvba ha dirigido algunos videos y cortos, pero mantiene su distancia con la dirección.

"Si tengo la cosquillita de dirigir, pues si , me surge de vez en cuando y me la quito dirigiendo algún video, pero me acuerdo que es un chingo de trabajo y se me quita [risas]. Eventualmente cuando el ritmo de trabajo sea más tranquilo, tal vez que sea más viejo y tenga más cosas que decir o encuentre mejores formas de expresar lo que tenga que decir, seguramente lo haré".

Añadió, "tal vez no sea algo musical, pero me gustaría tener tiempo y energía, porque dirigir ya un corto, largo o un video es extenuante. Admiro a los directores porque tienen que tener una visión muy clara y un don de mando para llegar a un buen resultado".