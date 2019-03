Cassandra Ciangherotti explora el universo femenino

Cassandra Ciangherotti ha forjado su propio camino en la actuación, a pesar de nacer en una familia involucrada en el medio artístico, ha logrado darle una personalidad propia a sus doce años de carrera.

Actualmente, promueve las películas Solteras y Las niñas bien (a estrenarse el 22 de marzo ), así como la serie Los Espookys de HBO.

La mayoría de sus proyectos tiene algo en común: mujeres que buscan salir adelante en un mundo machista, o lo transgreden explorando otros aspectos de su condición.

“Estoy contenta como de estar explorando el universo femenino a través de personajes tan complejos, que me han cuestionado profundamente la feminidad y todos sus recovecos; así como todas las responsabilidades que tenemos como mujeres, todos han sido procesos interesantes”, dijo Cassandra Ciangherotti en charla con Publimetro.

La actriz asistió al Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) para presentar la película Solteras dirigida por Luis Javier Henaine; además actúan Gabriela de la Garza, Irán Castillo, Edwarda Gurrola y Juan Pablo Medina, entre otros.

“Es muy curioso, porque Solteras es una película que escribe un hombre y una mujer (Alejandra Olvera Avila y Luis Javier Henaine). Cuando me llega el guión, me confronta, al saber que vamos a hablar del deseo de una mujer, que es el deseo de casarse y porqué los estamos cuestionando tanto. Al tener un hombre como director, observando cómo en amigas o mujeres se quieren casar, y en esta condición de hombre decir. 'no entiendo, porque tienen este deseo', me pareció muy genuino, el darle voz a esa cosmovisión de no entenderlo, porque de cierta manera es difícil de entender que una mujer pueda pasar sobre si misma, con tanta facilidad con tal de validarse a través de un hombre.

"Creo que es algo que aunque queramos hacer de la vista gorda con todo el crecimiento feminista, hay que entender que el patriarcado y el machismo no sólo es perpetuado por los hombres. De repente cuando queremos cerrar filas, pensar de que todos somos guerrera, hay unas que se nos quedan atrás y de repente reflejar eso, es algo positivo”.

Agregó, "Solteras me ayudó a entender que cualquier deseo puede ser genuino, y que una mujer se quiera casar, está muy bien que haga lo que le da la gana, siempre y cuando venga de un deseo genuino no impuesto, un deseo liberado y verdadero, de eso habla la película”, añadió la actriz mexicana.

El pasado mes de enero, Cassandra sufrió la pérdida de su padre Fernando Luján, y eso le ha provocado valorar el momento que vive.

“Es como un momento muy complejo, últimamente han pasado muchas cosas en mi vida, que me han hecho replantearme cómo es que llegué aquí. Al tener papás actores y demás, siento que fue un camino, no fácil, pero que estaba muy a la mano. Ahora, estoy en un momento en el que he logrado muchas cosas en mi carrera y estoy orgullosa de mi. He tenido rigor y constancia, más allá de las críticas que uno se pueda hacer a si mismo, estoy aprendiendo a valorar las cosas que he hecho”.



Enfrena los retos

Cassandra Ciangherotti analizó su camino actoral, y habló de la importancia de asumir riesgos.

“Ha sido una cuestión de camino y suerte, es una carrera bien complicada y, a veces, hay que tomar riesgos, pues uno de repente quisiera hacer personajes siempre guerreros, complejos, pero la verdad como actriz tienes que darte el chance de explorar otras cosas por mas que duela y cueste. De repente hay personajes que te cuestionan, pero que te abren el corazón, la percepción y la compasión para entender”.

En la pantalla chica

Cassandra Ciangherotti estrenará en verano la serie Los Espookys de HBO.

“Filmé la serie en Chile, el año pasado y va a estrenarse entre julio y agosto para HBO, es la primera serie hablada en español para Estados Unidos, es un experimento interesante. Es una brecha padre de irrumpir, porque es una comedia de unos amigos que le gustan las cosas darks. Hago el personaje de Úrsula, y entendí muchas cosas del mundo oscuro con ese personaje”.

En el cine

Solteras: Ana sueña con llegar casada al tercer piso, pero por más que intenta, no encuentra al hombre ideal. Decidida a cumplir con su objetivo, busca la ayuda de una casamentera, quien a través de sus cursos orienta a mujeres desesperadas por encontrar pareja. Junto al grupo de solteras, Ana experimentará una serie de desventuras que la harán replantear su vida.

Las niñas bien: es la nueva película de la directora Alejandra Márquez. En medio de casas de lujo, autos Grand Marquis y música de Julio Iglesias, Yuri y Menudo, Sofia (Ilse Salas) y un grupo de mujeres viven los devenires del clasismo, las buenas costumbres y las crisis económicas.



