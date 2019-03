Como novio de pueblo quiere sanar corazones con humor

Después de ser plantado el día de su boda, Diego (José María de Tavira) pasa de vivir el mejor día de su vida a tener el peor momento de su existencia. Sus primos, Julián (Martín Altomaro) y Miguel (Ricardo Polanco), no permitirán que Diego se quede hundido en la depresión y se lo llevan a Puerto Vallarta en un viaje para olvidar y divertirse en la playa donde pasaron juntos sus mejores veranos adolescentes.

Ahí Diego se reencontrará con Martina (Regina Blandón), su primer amor.

La cinta Como novio de pueblo llega esta semana a la cartelera, para ser una opción de pasar un buen momento frente a la pantalla.

Sin la pretensión de descubrir el hilo negro en el cine, el remake de la película española Primos se disfruta, sobre todo por la química entre los actores que se refleja en la pantalla grande.

“Es una película sencilla, sin pretensiones con corazón; además está bien hecha, no es una gran complejidad en ningún sentido, tampoco te quiere enseñar nada ni mucho menos. No aspira a vender boletos para ser un éxito, es un trabajo honesto y genuino que hará pasar un gran momento”, dijo José María Tavira en entrevista con Publimetro.









Leonardo Zimbrón (productor) y Joe Rendón (director), fueron los encargados de hacer una comedia, con un tono distinto.

“Resultó muy orgánico hacer una película que no solamente sea una comedia, sino que también represente un reflejo de la realidad entre risa y risa. Porque sucesos trágicos siempre va a haber; pero también siempre están estas personas que hacen reír, que cómplices de la risa”, señaló Leonardo Zimbrón.

Como novio de pueblo está protagonizado por los actores José María de Tavira, Martín Altomaro y Ricardo Polanco, y no con personajes machistas, sino llenos de sensibilidad.

“Sí es de hombres, pero Diego no el típico macho, más bien está conectado con sus sentimientos, y está pasando por una depresión, y está padre ver ese tipo de historia. Tengo a los mejores actores que hay en el país, un elenco increíble de gente talentosa, por eso la construcción de los personajes fue muy gratificante, eso genera que el resultado sea una historia profunda y amalgamada”, añadió el director Joe Rendón.

Esta película marca el debut cinematográfico como director de Joe Rendón y fue filmada en locaciones durante cinco semanas en sitios icónicos de Puerto Vallarta como el Malecón, algunas playas, el Mercado de Artesanías, el Kiosko de la Plaza de Armas, Villa Leonarda y algunos otros restaurantes y negocios.

“La cinta muestra una cosa de amistad y amor entre entre estos tres primos. Hay una cosa de amor, de confianza, de molestarse. Creo que tiene una serie de sentimientos y aspectos que no se acostumbran a tocar muy a menudo en el cine”, compartió Martín Altomaro.

La cinta mexicana atrapa de principio a fin, y provoca en el espectador un acercamiento directo con los personajes, que conectan a través de las emociones.

“En este proyecto en particular siendo que nos conocíamos desde hace muchos años, pero como grupo no nos había reunidos, y desde el primer día exploto la solución química,y desde entonces hasta le fecha nos hemos convertido en una tropa casi inseparable; en ese sentido no tuvimos que hacer nada como actores para presentar a tres primos que se conocen de toda la vida. Ojalá que nunca logre acabar la etapa del infantilismo, del juego, del descubrimiento y aprendizaje. Me da miedo de llegar al día que diga: 'ya sé cómo se hace"", reveló De Tavira.

Julián (@Altomaro) te manda un besito porque… Porque es Julián, no tenemos más explicaciones. 🤭 Le podrás dar una explicación una vez que veas #ComoNovioDePueblo

15 de marzo, solo en cines. pic.twitter.com/iZQpgTwpBe — WB Pictures México (@WBPictures_Mx) March 9, 2019

Muestran sus mejores pasos

José María de Tavira, Martín Altomaro y Ricardo Polanco tienen un momento especial dentro de la película, que muestra una faceta nunca vista: bailan y cantan.

“No somos muy talentosos para el baile, ni para el canto, pero le echamos ganitas. La película de alguna manera sostiene que estos personajes dejaron algo pendiente y por lo tanto no han podido realmente ser personas maduras y saludables en su vida. Hasta que no regresen a ese obstáculo, no podrán seguir adelante y en este caso fue ese obstáculo del concurso de talento”, agregó De Tavira.

“La escena es un momento climático de la película, aunque no somos muy afortunados algunos en ese tipo de situaciones, lo trabajamos mucho, si lo ensayamos. Nunca pretendimos hacerlo de una manera virtuosa, pero si como lo hubieran ensayado Diego, Miguel y Julián, eso fue muy grato y sabroso como actores", dijo Martín Altomaro.

“La escena (baile) entra en un momento importante, porque desde el principio la van construyendo y se habla del concurso. Todo el tiempo estamos escondiendo a los personaje y al público que van cantar y se genera una expectativa. Cuando llega por fin la escena, la canción es muy reconocida y se crea el gran momento”, reveló el director.



Estreno

Mil 500 pantallas tendrá Como novio de pueblo para su estreno este 15 de marzo.

Personajes

José María de Tavira (Diego): “Los rasgos fundamentales de Diego son la apatía y la incapacidad de hacerse responsable de sus actos, de tomar decisiones y de actuar. Yo no soy así”.

Martín Altomaro (Julián): “Definitivamente hay muchas cosas del personaje que tienen que ver con mi carácter. Tiene una cosa de desparpajo, pero Julián es mucho más gandaya que yo, mucho más ojete

Ricardo Polanco (Miguel): "Ya veremos si se hace una segunda parte de Como novio de pueblo, a ver si es cierto que funcionó tan bien nuestra química".

Regina Blandón (Martina): "Hay varios géneros y tonos de comedia, todo lo definió Joe. Nos entonó a todos en un mismo nivel, además de que todos mis compañeros son grandes actores".

