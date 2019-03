Parchís se reencuentra con sus fans mexicanos

Parchís fue algo más que el grupo infantil más popular en España entre 1979 y 1985. El suyo fue un auténtico fenómeno, cuyo éxito se tradujo en ventas millonarias de discos, giras internacionales, películas y unas canciones que todavía hoy siguen enganchando a las nuevas generaciones.

Yolanda, Gemma, Tino, Frank y David están en Guadalajara para el preestreno de su documental como parte de las Galas a Beneficio del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG).

"No es un estreno a nivel mundial mas bien un preestreno que nos ha dejado el FICG, nos dio la oportunidad para saber la reacción de la gente, porque falta un poco de edición y el contrato de distribución. Es la primer vez que lo vemos", dijo Frank en entrevista con Publimetro.

"Podrían venir muchas cosas. Nosotros estamos abiertos a todo y diremos que a raíz de esto, ya hay algunas cositas, algunas tentativas pero de momento nos estamos centrados en el momento del documental. Pueden venir muchas cosas".

Frank agregó: "Volver a México, que es la tierra que nos ha acogido tan bien y reconocer el amor al artista infantil. Llevo un mes nervioso, y ya perdí ocho kilos".

Parchís visitó México por última vez hace hace 12 años cuando estuvieron en el programa Muévete.

Frank aceptó que ya no son un grupo exitoso. "No somos un grupo ya consolidado, ni cantamos, ni bailamos pero el venir aquí a sentirse querido, eso es bueno. Esperemos que haya una nueva generación de Parchís".

Los cinco integrantes salieron juntos del hotel, demostrando que la amistad se mantiene.

El documental es dirigido por Daniel Arasanz y muestra la historia de la agrupación.

"Es una oportunidad mas en la carrera del grupo", comentó David.

#Parchís comparte con Publimetro su emoción de regresar a México pic.twitter.com/MWtBB41b3x — Publimetro México (@PublimetroMX) March 13, 2019

Noche especial

Parchís desfiló por la alfombra roja de la Gala a Beneficio, donde hubo público que celebró la visita de los españoles a Guadalajara.

