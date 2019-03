Zuria Vega y Alberto Guerra están 'En las buenas y en las malas'

La cintas mexicanas comenzaron el años con gran fuerza, y la cartelera se llena de propuestas diferentes, con el objetivo de llegar a todo tipo de audiencias.

En las buenas y malas llega este fin de semana a las salas de cine para proponer una historia que se concentra en las relaciones humanas.

“Es una película que, desde el nombre hasta sus formas narrativas, plantea la dualidad inherente a las relaciones románticas. Se adentra en la ambivalencia que vivimos cuando el enamoramiento se convierte en compromiso, que igual nos eleva a los lugares más luminosos o nos adentra a los más oscuros de nuestro ser. Al ser una historia abordada desde una perspectiva realista, toca temas que muchas veces resultan difíciles de hablar, como la infidelidad y la separación.

"Sin embargo, está creada desde una visión ligera, que más allá de entrar en una discusión de lo que está "bien o mal", busca reflejar un lugar más cercano al ser y no al hacer. Es una comedia que introduce al espectador en situaciones cotidianas con una gracia natural y lo más apegada a lo real y tangible, mezclada con toques de magia casi imperceptibles”, expresó el director Gabriel Barragán.

Alberto Guerra y Zuria Vega son los protagonistas de la comedia romántica, durante el rodaje ya tenían una relación de pareja que después terminó en matrimonio, por lo que la química se muestra en la pantalla grande.

"Interpretar a personajes que son pareja, pero que están viviendo situaciones distintas y en otras etapas de sus vidas fue algo que de verdad gozamos mucho. Y sí, como en la película, estamos en las buenas y en las malas. En la cinta el personaje de Zuria pierde un bebé, algo que le ocurrió en la vida real, por eso nos movió un poco los sentimientos. Trabajar con Zuria es muy divertido, es mi propia directora [risas]".





Publicidad





La comedia romántica retrata las relaciones de pareja, de amistad pero también las tóxicas.

“Esta película no busca el hilo negro, lo interesante es la forma en que se tocan las relaciones, eso es lo que hace diferente a En las buenas y en las malas, la forma de hablar de las relaciones humanas”, añadió Christian Chávez, quien hace el papel de Alberto.

Alberto Guerra confesó que durante el rodaje tuvieron problemas para contener las risas, por las ocurrencias de Natalia Téllez, Christian Chávez, Macarena Achaga y la propia Zuria Vega.

“La señora Natalia estaba haciendo una escena con mi señora esposa Zuria Vega y Omar Villegas, el director me invitó a verla en el monitor, y me reí tanto, que me volteó a ver todo el set… fue la primera vez que me sacan de un set de una película en la que estoy yo”.

Natalia Téllez debuta en el cine, y expresó que le gustó la manera en cómo muestran a las mujeres.

“Las comedias románticas marcaron muchísimo una imaginario femenino, de cómo es el amor, de cómo es la vida, de cómo debes comportarte en la medida que se cambia el discurso. Me gustó como plantea el rol de las mujeres, yo he estado haciendo mucha conducción y mi apuesta es qué vas a decir como chava. Tanto los papales de Macarena Achaga como de Zuria Vega son parte de una diversidad de mujeres muy distintas con objetivos diferentes, a las cuales el director y el guión no está juzgando. Eso está increíble porque te identificas con el camino más allá de un estereotipo de quien es la buena, la mala, la bonita o la fea”.

Macarena Achaga, que provocó un fenómeno en la televisión al interpretar a Valentina Carvajal en Amar te duele, señaló que En las buenas y en las malas es una cinta incluyente.

“Todos los personajes tienen una visión distinta, no porque te vayas a identificar con uno en particular; por ejemplo, la relación de Alberto (Christian Chávez) evita etiquetarla como gay, porque aún trata de esconder sus verdaderos sentimientos y posturas por miedo a lo que diga la sociedad”.

El boom de la comedia

Alberto Guerra señaló que debe haber un balance entre las cintas de festival y las comerciales, dentro de la cartelera.

“Lo que está pasando es que hay un momento del cine mexicano que se están haciendo muchas cosas, principalmente comedia y ojalá se sigan haciendo mucho más y se logren hacer en diferentes rubros. De repente hay esta cosa en el cine mexicano de hacer una cinta para festivales o para la taquilla, porque no se pueden las dos”.

¿De qué trata?

Sebastián y Valeria tienen 3 años juntos y una relación aparentemente estable y feliz. Un día Valeria se entera que está embarazada y después de decírselo a Sebastián, él decide pedirle matrimonio y formalizar su relación. Durante un tiempo todo parece perfecto, pero conforme se acercan a la fecha todo se complica debido a Pamela, una joven que trabaja con él y que está empeñada en seducirlo. La sombra del compromiso y la insistencia de Pamela, pondrán a Sebastián en una situación de la cual no podrá salir fácilmente y llevarán su relación al borde del colapso. Al final, será el amor lo que lo llevará a encontrar el camino hacia la felicidad.

