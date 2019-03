Arremeten contra Inés Gómez Mont por posar con Maradona

Inés Gómez Mont ha demostrado que su gran objetivo en la vida, es mantener feliz y unida a su familia.

La conductora, desde su posición económica y sus conocidos en el medio, cumple todos los sueños de sus hijos.

A través de sus redes sociales suele compartir momentos especiales con la familia, en especial con sus seis hijos.

Inés Gómez Mont acudió a varios conocidos para que sus pequeños pudieran conocer a Diego Armando Maradona, actual director técnico de los Dorados de Sinaloa, y después de varias intentos, logró que el astro del futbol conviviera con sus hijos.

"Sueño hecho realidad para mis pulgas!!!! Gracias infinitas Comadre @grets1902 por este momento inolvidable. Muchísimas gracias Jorge Alberto Hank, Antonio Núñez @anunezdorados, Juan Pablo Santiago “Kanu”. gracias @dorados @maradona eres GRANDE!!!!!! Creo que a todos les quedo enorme la playera jajajaja pero a Bosco de vestido jajajaja", escribió la comunicadora.

Entre futbolistas

Inés Gómez Mont acudió al cumpleaños de Mateo, el hijo de Galilea Montijo, donde acudió el americanista Oribe Peralta.

El pequeño Bosco, fue uno de los que se acercó al jugador para pedirle la foto del recuerdo, con la complicidad de su famosa mamá.

Arremeten en las redes sociales

El argentino siempre se ha declarado seguidor del régimen chavista y de su sucesor Nicolás Maduro, del que se declaró soldado en 2017. Por tal motivo, varios seguidores de Inés Gómez Monte manifestaron su molestia por la admiración de la conductora hacia el futbolista.

sugey_sanchez.l: "Perdón pero ese Maradona no es ejemplo a seguir para nadie".

ma_dch:: "Dios mio que asco de ser humano otro socialista miserable. Ese tipo no es digno de nada.

rob_mtz1: "Asco de ser humano, yunkie, mal esposo, mal padre, metido en el narco, triste que tú y tus hijos lo admiren".

erikjohanna: "Maladroga será… Yo a Mis hijos jamas les enseñaré a admirar a ese tipo de "deportista" drogo, mal padre y apoya a dictaduras… Bue… Por algo está en México… @inesgomezmont Me imagino que cuando veas en México una especie de cuba y Venezuela y veas a este sujeto apoyando al futuro dictador como apoya a Nicolas maduro, alli en ese momento ya no te caerá tan bien, no será un orgullo y ni tan GRANDE… Pero bue… Tiempo al tiempo y sentido común señores, sentido común!".

lulu760640: "Apuesto que los niños no han visto un partido de fútbol de Maradona grabado pero en fin".

cattycano: "totalmente de acuerdo,asco de persona y pseudo deportista tramposo,adicto y conflictivo".

rosita0401: "Con todo respeto [email protected], a ti te adoro te admiro y me encantas, pero Maradona….no es buena imagen ni referente para tus bellos niños, es como sacarles foto al lado de Maduro, sorry esta vez no".

yajairaomana: "Como permites que esa tropa de niños tan bellos estén cerca de esa basura drogadicto, y encima comunista de mierda, ese ser es un asco !!!".

sam2187

yajairaomana: "Como se te pudo ocurrir posar y encima con tus hijos con ese DROGADICTO BASURA Y ENCIMA COMUNISTA ADORADOR DE CHAVEZ, EL MORTADELO DICTADOR VENEZOLANO Y TAMBIÉN DEL ASESINO DE MADURO, DEBERÍAS ELIMINAR ESA FOTOGRAFÍA !!!".

nancylealo: "Todo lo que publicas me encanta, pero esto si no el tipo es una real vergüenza para su pais, deporte y menos que lo vean de ejemplo la juventud".

anichelohrrnz: "Porfa !! No digas Maradona eres grande 🤦🏽‍♀️ fué un súper jugador pero no es para nada un ejemplo a seguir !!! Su conducta y modales no son NADA buenos".

alicialopezgalvan: "Mierda,no manches tu buena imagen que siempre has tenido, y menos con tus pulgas".

camermrz: "Me gustan todas tus publicaciones y tu familia ni se diga son una belleza, pero esta vez con este señor no !!!!".

