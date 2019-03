Mario Moreno quiere hacer su propia historia en el cine

Tras destacar con algunas participaciones en televisión con series como Club de Cuervos, La Querida del Centauro y Cómo Dice el Dicho, Mario Moreno del Moral, nieto de Cantinflas, ya comenzó a abrirse camino en el mundo del séptimo arte, y estuvo en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG).

“El cine es mi pasión más grande, y la posibilidad de ver productos diferentes en los festivales, es una buena experiencia; en los personal suelo ver los cortometrajes”, señaló Mario Moreno.

Hijo de Mario Moreno Ivanova y Abril del Moral, la vida de Mario ha estado enmarcada de pleitos familiares, pero ahora quiere enfocarse en su carrera.

“Nadie la tiene fácil, si tienes un sueño y quieres lograr algo, no hay que darse por vencido. Voy empezando y el ser nieto de Cantinflas, no te garantiza nada. Vengo de una familia y un abuelo que se dedicó a esto, pero no me garantiza que este ahí por el nombre, al revés, es luchar mas, aunque la gente piense que es mas fácil. Los recuerdos que tengo de mi abuelo son como persona, es admirable lo que hizo”.

El actor participó en a cinta Lady Rancho, que aún está en la cartelera mexicana.

“Estoy en una película que está en cartelera que es Lady Rancho, que le ha ido bien en taquilla, y sigue en el top 10 nacional. Es mi primera película, y vienen otras dos con fechas pendiente de estreno”.





Cierra ciclos

Valentina Moreno del Moral y Mario Moreno del Moral señalaron que ya cerraron el ciclos con su padre Mario Moreno Ivanova, que falleció en mayo de 2017 , además no le guardan ningún rencor, pues al final siempre será su padre.

