"Cynthia Rodríguez tiene todo lo que busco en una mujer", Carlos Rivera

Como pocas veces en relación a su vida privada, el cantante Carlos Rivera habló sobre su noviazgo con la también intérprete Cynthia Rodríguez.

En una entrevista con el programa Todo un Show, de TV Azteca, el tlaxcalteco reveló que considera muy apasionado en el amor, lo suficientemente “cachondo”, incluso resaltó que le encanta besar, especialmente de manera tierna.

Rivera destacó que no le gusta hablar sobre su vida privada ni sus relaciones amorosas:“Es porque lo nuestro se queda en nosotros. Yo no escondo y de hecho nosotros no escondemos, siempre he dicho, ‘nosotros protegemos’ que es diferente”, aunque no precisó de qué se protegen.

Pese a que casi no comparten fotos juntos en sus redes sociales, aunado a las casi escasas apariciones públicas que han tenido, el cantante insistió: “vamos a todos lados perfectamente; vamos a restaurantes, vamos a fiestas, vamos al cine, pero no mostramos”.

Finalmente, el intérprete de Regrésame mi corazón reveló qué fue lo primero que le atrajo de Cynthia Rodríguez, a lo que el cantante enfatizó “que es única”.

“Creo que hay personas que son perfectas para ti, tal vez no es que (Cynthia) sea ‘perfecta’; para mí lo es, tiene todo lo que yo buscaría en una mujer por eso soy tan feliz”, aseguró Rivera y agregó “tengo hoy la vida que yo había soñado siempre”.

Ante dicha declaración, Cynthia Rodríguez utilizó su cuenta de Twitter para responder a su amado: “tú eres perfecto para mí”.